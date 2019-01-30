兒童新樂園 大年初一到初三屬「豬」入園免費

2019-01-30 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市兒童新樂園2月5日到7日（初一到初三）舉辦「天蓬賀歲迎新春」活動，3天活動期間，生肖屬「豬」者，都可以免費入園。圖／北捷提供 分享 facebook 北市兒童新樂園2月5日到7日（初一到初三）舉辦「天蓬賀歲迎新春」活動，3天活動期間，生肖屬「豬」者，都可以免費入園，每天早上9時、11時在園區大門，還有機會從財神爺手上沾沾喜氣，獲得精緻小禮物。另外，北捷今年也和龍山寺合作推出樂吉籤(Lucky Trip)祈福票卡，明早10時起在龍山寺站特製自動售票機開賣，共5000顆售完為止。

負責營運兒童新樂園的北捷公司表示，3天活動期間，只要生肖屬「豬」的人，出示含有個人相片的證明文件（身分證、健保卡、駕照等）供確認出身年，就可免費入園，園區遊樂設施則正常收費。

園區內「VR虛擬王國」、「卡哇依虛擬王國」推出兩人同行，第二人只需花50元優惠；勇闖侏儸紀、F1狂飆飛車、森林舞會及瘋狂甜甜圈則自2月1日起至3月3日止推出「FUN4玩樂卡」4合1套票150元（原價200元）等春節寒假優惠。

2月5日到10日（初一到初六）到園內「如果兒童劇場」看戲，每場演出後將隨機抽出3名幸運觀眾到前台免費參加「步步高升－踩高蹺」遊戲，挑戰成功即可進行「戳戳樂」，獎品包含劇場戲票1張、劇場造型貼紙等好禮。

兒童新樂園近來園區也多出可供拍照打卡的長頸鹿3D立體彩繪，栩栩如生的長頸鹿踏著溪水中石階邊喝水，挑戰遊客視覺感受；春節期間把跟長頸鹿的有趣互動照片，打卡上傳至兒樂粉絲專頁，也能抽新春好禮。

北捷公司所營運的貓空纜車也有春節驚喜，2月5日到7日期間，每天早上10時30分到下午4時30分，貓纜車站將不定時有財神爺出現，供遊客索取糖果，還有機會拿到指南宮的新春開運紅包、陽春畫苑國寶級大師陳陽春所親繪的豬年春聯，每日各限量100份。

另外，北捷今年也和龍山寺合作推出樂吉籤(Lucky Trip)祈福票卡，明早10時起在龍山寺站一台特製自動售票機開賣，限量販售5000顆，每顆售價50元，每人限購2顆；祈福票卡為一次票，任意搭乘北捷一趟後不回收，可收藏紀念。