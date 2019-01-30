欠錢別欠過年 工會批台鐵局欠上千員工9個月加班費

2019-01-30 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



台鐵局遭台鐵產業工會批評，積欠員工多達9個多月的加班費，已遭台北市勞動局勞檢認定違法，台鐵產工呼籲「欠錢不要欠過年」，要求台鐵局盡速補發；此外，先前台鐵局曾表示要加薪1至2萬，台鐵產工也要求台鐵局盡速說明加薪內容與進度。台鐵局長張政源回應，有可能是加班費發放時間延遲導致誤會，昨日行政院更核定台鐵局的春節獎金，該給的一定會給，加薪問題也會在未來的改革小組中討論。

台鐵產工表示，台鐵局除了欠人力、欠料，還積欠了鐵路員工9個多月的加班費；自從105年12月23日實施「一例一休」後，台鐵局卻沒有具體指定哪一天是休息日，也就沒有發放休息日加班費，當產工陪同勞檢時，運務段主管連哪一天是休息日都講不出來，一下說是周一、一下說是周三、一下又說「不然周六好了」，經過台北市勞動局勞檢認定違法，欠發105年12月23日至106年9月30日達9個多月的加班費，欠錢不要欠過年，要求台鐵局不應再拖欠。

台鐵產工指出，台鐵工作環境過勞、待遇過差、留不住人才，也造成人力不足、技術斷層，新人離職率高達3成，而台鐵局長張政源去年12月表示將加薪1至2萬，但是至今台鐵局都沒有公告具體內容，要求台鐵局盡速說明加薪內容與進度。

張政源指出，該給員工的加班費一定會發，昨天行政院已經核定台鐵局春節獎金，一天發放1500元獎金，最多可以領4天，加班費問題細節的部分要再去了解，可能因為發放有時間有落差造成誤解，但不會積欠加班費，該給的一定不會少，至於加薪問題，行政院已經答應，等總體檢報告出爐後成立台鐵局改革推動小組，會在小組內逐案進行討論，

此外，台鐵局日前進行「我愛台鐵工作背心穿著相關事宜」會議，發起「我愛台鐵運動」，花費41萬元，採購7千件印有「我愛台鐵、安全第一」字樣的紅色背心讓台鐵局員工穿上，遭台鐵產業工會批評作秀。「難道買了背心就可以改善行車安全問題嗎？」痛批假改革，高雄地下化車站有柴油廢氣，要常使用排氣設備，還傳出「電費太貴所以沒有開」的說法，台鐵局連發給員工可以過濾柴油廢氣的口罩都不肯，卻可以同時快速採購7千件背心，到底把員工權益跟運輸安全放在哪裡？