身分證有2019四個數字 龜吼漁夫市集初一到初五送紅包

2019-01-30 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市龜吼漁夫市集歡慶新年，大年初一2月5日到初五2月9日， 每日提供20份百元紅包加菜金，給身分證字號有2019等四個數字之幸運民眾；另只要在市集消費滿1千元，現場就能折抵100元。

龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，由在地船家進港後直營開店販售，提供尚青的生鮮海產，更以盛產新北特產「萬里蟹」聞名，過年期間主打顏色鮮豔、肉質細嫩的花蟹，以及充滿濃郁海味的貢寮鮑等產品，另外也提供白鯧、透抽、大蝦、石斑等各式魚貨。

龜吼漁夫市集營業時間僅除夕2月4日提早於中午12點休市，初一後即恢復正常營業，營業時間上午10點半至下午5點半，今年舉辦「開春賀歲贈紅包」活動，初一到初五凡身分證字號中有2019等4個數字同時出現至少1次，不限出現順序，就可持身分證明到市集管理室領取百元紅包折價券1張，每日限量20份，每人限領1次；另只要在市集消費滿1千元，現場就能折抵100元。

前往龜吼漁夫市集，在漁澳路上有「龜吼停車場」，共有81個小客車位，每次只要50元，步行3分鐘即可抵達龜吼漁夫市集；在鄰近的石角海邊，還有一處停車秘境「石角海濱停車場」(可用Google定位尋找)，共有141個免費小客車位，民眾駕車從臺2線轉玉田路，沿著山路上山，再到海景路右轉到底，即可抵達海邊的停車場，沿著海灘前往龜吼漁夫市集步行約5分鐘，還可欣賞沿路沙灘美景。