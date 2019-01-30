2019百貨春節特別營業時間看這！ 除夕提早打烊別撲空

2019-01-30 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



百貨將迎來春節9天假期商機。圖／新光三越提供 分享 facebook 今年春節假期長達9天，下周就是除夕了，各大百貨除夕夜除了部分餐飲外照慣例提早打烊，想要逛街記得提早才能逛得盡興。以下為四大連鎖百貨春節特別營業時間，讓你出遊逛街時間安排更順暢。

四大連鎖百貨春節特別營業時間

●新光三越

台北南西店：

2/4除夕：11:00至18:00（欣葉、瓦城營業至19:30、鼎泰豐公休）

2/5初一至2/9初五：11:00至22:00（鼎泰豐初一公休）

台北信義新天地：

2/4除夕：11:00至18:00

2/5初一至2/9初五：11:00至22:00（含2/3小年夜）

台北站前店：

2/4除夕：11:00至18:00

2/5初一至2/9初五：11:00至22:00

台北天母店：

2/4除夕：11:00至18:00（部分餐廳至21:30）

2/5初一至2/9初五：11:00至22:00

桃園大有店：

2/4除夕：11:00至18:00（瓦城、甲大鴻至21:00）

2/5初一至2/9初五：11:00至22:00

桃園站前店：

2/4除夕：11:00至18:00

2/5初一至2/9初五：11:00至22:00（含2/3小年夜）

台中中港店：

2/4除夕：11:00至18:00（名人坊、珍寶營業至22:00）

2/5初一至2/9初五：10:30至22:00

台南中山店：

2/4除夕：11:00至18:00

2/5初一至2/9初五：11:00至22:00

台南新天地：

2/4除夕：11:00至18:00

2/5初一至2/9初五：11:00至22:00

高雄左營店：

2/4除夕：11:00至18:00（部分餐廳至21:30）

2/5初一至2/9初五：11:00至22:00

高雄三多店：

2/4除夕：11:00至18:00（部分餐廳至21:00）

2/5初一至2/9初五：11:00至22:00

●遠東SOGO百貨

台北店：

2/4除夕：百貨 11:00至17:00(餐廳營業至20:30，最後點餐時間19:30)、超市 09:00至17:00

2/5初一：百貨/超市 11:00至22:00。

2/6初二至2/9初五：百貨 11:00至22:00、超市 09:00至22:00

天母店：

2/4除夕：百貨11:00至17:00(8F餐廳11:00至20:30)、超市09:00至17:00

2/5初一：百貨11:00至22:00、超市11:00~22:00

2/6初二至2/9初五：百貨11:00至22:00、超市09:00至22:00

中壢店：

2/4除夕：百貨11:00至17:00(餐廳營業至20:30，最後點餐時間19:30)、超市10:00至17:00

2/5初一：百貨11:00至22:00、超市10:00至22:00

2/6初二至2/9初五：百貨11:00至22:00、超市10:00至22:00

新竹店站前館：

2/4除夕：百貨11:00至17:00、1F星巴克07:00至17:00／12F瓦城、1010湘、13F三合院11:00至20:30

2/5初一至2/9初五：百貨11:00至22:00、1F星巴克 07:00至22:00

新竹店Big City館：

2/4除夕：百貨11:00至17:00／B1點水樓、3F吃四方餐廳區 11:00至20:30

2/5初一至2/9初五：百貨 11:00至22:00、1F COFFEE LOVER’S PLANET 09:00至22:00

高雄店：

2/4除夕：百貨10:30至17:00、14F餐廳10:30至20:30(最後點餐時間19:30)

2/5初一至2/9初五：百貨10:30至22:00、UCC 9:00至22:00

●遠東百貨

2/4除夕：全台各店11:00-18:00

2/5初一：板橋大遠百、板橋中山10:30至22:30／台中大遠百10:30至22:00／寶慶、桃園、新竹、嘉義、台南、花蓮11:00至22:00／高雄11:00至22:30

2/6初二：台中大遠百10:30至22:00／寶慶、桃園、新竹、嘉義、台南、花蓮11:00至22:00／板橋大遠百、板橋中山、高雄11:00至22:30

2/7初三：台中大遠百10:30至22:00／寶慶、桃園、新竹、嘉義、台南、花蓮11:00至22:00／板橋大遠百、板橋中山、高雄11:00至22:30

2/8初四：台中大遠百10:30至22:00／寶慶、桃園、新竹、嘉義、台南11:00至22:00／板橋大遠百、板橋中山、高雄、花蓮11:00至22:30

初五恢復正常營業

●微風

2/4除夕：微風南京、微風松高、微風信義、微風南山、微風台北車站11:00至18:00／微風廣場11:00至18:00（微風B2超市09:00至18:00、GF主題餐廳11:00至21:30）

2/5初一：微風台北車站10:00至22:00／微風廣場、微風南京、微風信義、微風南山10:30至22:00／微風松高11:00至22:00

2/6初二至2/8初四：微風南京、微風松高、微風信義、微風南山、微風台北車站11:00至22:00／微風廣場11:00至22:00(微風B2超市09:00至22:00)