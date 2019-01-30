全國最賠錢醫院是它 一年慘賠5.22億元

2019-01-30 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



許多人以為開醫院應該很賺錢，不過，健保署分析醫院財報，結果發現，106年醫院賠錢王為嘉義長庚，由於是長庚體系中最晚成立的醫院，加上成立後始終賠錢，因此，拿不到集團股利，加上醫療本業也賠錢，整體結餘後大賠5.22億元。

根據健保署最新醫院財報報告，106年前五大賠錢醫院分別為嘉義長庚（-5.22億元）、敏盛醫院（-2.01億元）、義大癌治療醫院（-1.21億元）、麻豆新樓醫院（-0.9億元）、怡仁醫院（-0.63億元）。

健保署副署長蔡淑鈴指出，每家醫院的情況不一樣，對於有些醫院屬於自有地，不用支付租金，有些醫院光是地租費用就相當驚人，很難論斷這些賠錢醫院到底是哪理出問題。

長庚醫療體系行政中心副主任蘇輝成指出，嘉義長庚是該體系中最晚成立的醫院，成立後一直沒有賺錢，依照體系內規，在分配股利股息上，相當吃虧，財報上就比較難看。

此外，嘉義長庚屬於區域醫院，在健保給付與醫學中心不同，但該院仍提供醫學中心品質的服務，也投入相當的教學研究費用，因此，長久以來，面臨經營上的困境。

值得注意的是，在非醫療本業收入上，許多醫院的美食街、停車場一直以來被視為金機母，許多餐飲集團競相搶標大型醫院美食廣場，以林口長庚為例，106年租金及權利所得加起來就高達1.5億元。