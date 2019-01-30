國旅補助成不肖旅宿「提款機」？ 業者嘆：乾脆別補助

2019-01-30 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部觀光局去年至今推出各種國旅補助，遭有心業者鑽漏洞，浮報房價或以人頭詐領補助，國旅補助挨批成了業者提款機。觀光局表示，若發現虛報款項都會追回，幾宗涉及詐領的案件已移送法辦，有不良前科的業者未來不能參與補助方案。

但學者表示，未來國旅補助可能常態化，應設計相關機制積極防弊；旅宿業者則感嘆，不肖業者手法防不勝防，乾脆不要補助就沒有這種問題。

觀光局今年一月實施擴大暖冬遊補助，每房最高折抵1500元，近日有旅客入住一家台中旅館，每房房價僅1200元，業者卻打1500元發票，疑似想溢領補助款。也有許多旅客抱怨，申請補助業者會報更高房價，補助後甚至比訂房網房價昂貴。

觀光局表示，經主動追查，該名台中業者稱員工不熟規則才打錯發票，未來將加強審查這家旅館的補助申請。

花蓮縣旅館公會理事長陳義豐表示，去年3月觀光局推出三三五五振興花蓮觀光方案，到現在的擴大暖冬遊補助，聽到相當多民宿冒用他人身分證詐領補助費，也有星級旅館不讓申請補助的旅客使用淡季優惠價，須用較高昂的定價才能折抵。

DOMO國際連鎖旅宿集團執行長李奇嶽說，少數業者趁機哄抬價格，甚至用假發票詐領補助，手法推陳出新、防不勝防，建議觀光局別再推出國旅補助，省得一再出問題。

未來補助如何防弊，靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰建議，應設立更方便的檢舉機制，例如專線電話，只要發現虛報房價就可直接申訴，遏止貪心業者。