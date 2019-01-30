林口長庚蟬聯最會賺！ 非醫務結餘年收77.8億

健保署公布106年醫院財報，林口長庚醫院連續蟬聯最會賺錢的醫院，整體結餘金額達80億元，但醫務結餘部分僅1.85億元，非醫務結餘金額，如股利股票所得、停車場、美食街等，居然大賺77.8億元。

至於醫療本業賺最多的醫院為中國附醫，整體結餘金額為23.93億元，在賺錢排行榜中名列第四，但醫療本業盈餘卻高達21.42億元，非醫療本業則賺2.51億元。

醫界龍頭-台大醫院則在醫院賺錢排行榜中則名列第三，總盈餘23.97億元，醫療部分為15.23億元，非醫療部分則有8.95億元。

健保署副署長蔡淑鈴指出，今天所公布的醫院財報對象為領取健保費用四億元以上的醫院，共計150家醫院，其中包括醫學中心19家，區域醫院79家，地區醫院52家。

在醫院賺錢排行榜中，前十名中，長庚體系醫院就占了四家，林口長庚第一、高雄長庚第二、桃園長庚第五、基隆長庚第六，但皆是非醫務結餘部分撐起一片天，基隆長庚在醫藥本業部分還賠了3.87億元，但非醫務結餘卻高達22.83億元。

從醫院財報來看，台灣醫療院所想在醫療本業上大賺錢，幾乎是不可能的事，除了長庚體系之外，彰基總體結餘6.02億元，在盈餘排行榜上位居12名，但本業卻是賠了0.12億元。

長庚醫療體系行政中心副主任蘇輝成指出，106年股市不錯，長庚體系總共分到205億元股利，比105年還多出快50億元，這對於體系所有醫院的盈餘幫助相當大。

為何長庚醫療本業盈餘不多？蘇輝成分析，長庚體系醫院將大量經費用於醫學教學研究及社福基金，例如，106年光是醫學教學研究就花了31億元，社福基金則投入8.9億元，光這些支付就讓整體利益率至少短收6%。