懶人包／不出國也好玩！全台走春攻略 就靠這張圖

2019-01-30 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



墾丁小奈良「鹿境生態梅花鹿園」。圖／鹿境生態梅花鹿園提供 分享 facebook 春節9連休倒數計時！農曆新年到元宵節期間，一趟好玩又應景的走春行程絕對必要，這張「全台走春玩點推薦攻略」，讓旅客不出國也不無聊！

春暖花開迎新年，安排賞花行程是很應景的走春玩法！除了台中武陵農場、南投九族文化村、嘉義阿里山等中南台灣的櫻花季外，花東花海也正值花季期間，像是花蓮富里花海或台東池上花海，粉紫色系的波斯菊和金黃色的油菜花同步綻放，也是熱選。此外，將在4月24日閉幕的台中花博，也推薦民眾趁著春節假期走訪。

趁著春節也可一訪台中花博。圖／台中市政府提供 分享 facebook

若想來趟生態之旅，一定要把握3月底前才看得到的紫斑蝶，全世界僅有台灣茂林的「紫蝶幽谷」和墨西哥的「帝王斑蝶谷」才有的越冬型蝴蝶谷，不僅稀有，茂林「紫蝶幽谷」還曾獲得《米其林台灣綠色指南》三星級(最高等級)必遊推薦的肯定，是值得親自走訪的景點。此外，位於屏東有著墾丁小奈良之稱的「鹿境生態梅花鹿園」，是全台第一個人工復育、訓養，並開放互動、餵食的梅花鹿生態園區，旅客可近距接觸差點瀕臨絕跡的梅花鹿，感受鹿兒們的萌魅力！

極其珍貴的紫斑蝶，在茂林紫蝶幽谷。圖／茂林風景管理處提供 分享 facebook

喜歡濃厚節慶氣氛的旅客，走訪燈會欣賞璀璨燈景，不僅浪漫也相當喜氣。台南月津港燈節2月2日開幕登場，大型藝術燈飾搭配水面倒映光影，讓夜晚增添一抹夢幻氣息；將在2月19日元宵節展開的台灣燈會，今年結合台灣在地意象，打造綿延5公里的華麗燈飾，繽紛熱鬧。另外，新年去廟宇祈福也是必備的傳統習俗，大甲鎮瀾宮是全台最知名的媽祖廟之一，也是中部地區規模最大的廟宇，有計劃到中部旅遊的民眾，前往香火鼎盛的大甲鎮瀾宮，求個平安、討個好兆頭，也是不錯的選擇。