台灣人一定要認識的「鴨」 吃少產蛋效率世界第一

2019-01-30 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台灣唯一的蛋鴨品種褐色菜鴨，是公認全世界最會下蛋數一數二的品種，一年可下蛋300多顆，幾乎天天可下蛋，且體型小才1.4公斤，每天可生下70公克鴨蛋，相當於體重的20分之一，農委會畜產試驗所宜蘭分所選育改良種「褐色菜鴨高飼效品系」，一天可少吃13公克飼料，但產蛋率不變，是最有效率的蛋鴨，屏東一大規模種鴨業者估算可省下近3千萬元飼料費，很多國家搶著要，堪稱是另類台灣之光。

新選育的台灣高飼料品系褐色菜鴨，不只體型小吃得更少，產蛋效率堪稱世界第一。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook 農委會畜產試驗所年終成果記者會特別推薦這隻歷經10年選育成功的節糧「宜蘭金蛋鴨」，根據統計，台灣的鴨蛋產值每年可以高達4億顆以上，總產值達到17億元以上，宜蘭分所助理研究員張怡穎說，褐色菜鴨是台灣唯一蛋鴨品種，產蛋率非常高，但鴨蛋生產成本中，飼料費約佔84%，近年來飼料原料節節高漲，育成高效率品系才能提高產業競爭力。

張怡穎說，每隻蛋鴨每天要吃160公克的飼料，經過六世代的「殘差飼料採食量」檢定及選拔，初產日齡116天，40周齡產蛋數為145枚，52周數產蛋數為203枚，一天約可省下13公克飼料，以5千隻規模一天可省1000元，一年省下3萬元飼料，雖看起來不多，但累積數量與天數之下，也是一筆可觀的開銷。

宜蘭分所所長劉秀洲表示，這隻新品種褐色菜鴨可在產蛋期每天節省50元飼料費，若以60萬隻的蛋鴨場來估算，每年可省下3千萬至4千萬以上的飼料費用；屏本一家大型種鴨業者希望技轉，估算每個產期省下飼料費及擴展規模，可增加近5000萬元收入。