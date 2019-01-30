轉型正義大將花亦芬傳借調故宮 台大歷史：無此事

2019-01-30 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



故宮。記者何定照/攝影 分享 facebook

故宮院長至今由副院長李靜慧代理，故宮內部一度盛傳由台大歷史系教授、促轉會前委員花亦芬接任。對此，花亦芬一直未接手機，台大歷史系則表示，花亦芬並未借調，他們也已向花亦芬證實無此事。

至於根據台大課程網，花亦芬下學期未在台大開課，台大歷史系表示，花亦芬下學期是休假研究，不過人在學校，確定沒借調。

花亦芬台大歷史系畢業、擁有德國科隆大學藝術史博士，近年因研究德國轉型正義，2016年出版號稱台灣首本轉型正義專書《在歷史的傷口上重生：德國走過的轉型正義》，被視為轉型正義專家。

由於此背景，花亦芬近年在民進黨處理轉型正義議題無役不與：2017年獲邀擔任黨產會委員，在婦聯會案著力甚深；同年受邀擔任中正紀念堂轉型推動諮詢小組委員；促轉會成立後，她擔任兼任委員，不過不久即因批評12年國教歷史課綱對轉型正義說明不清、促轉會卻有如掛保證等故，未獲促轉會諒解而辭職。

此外，她在2015年即因支援反課綱微調學生，廣為媒體所知。2016年林全內閣期間曾任內政部政務次長的花敬群，則是她胞弟。由於花亦芬給人「轉型正義大將」印象，先前傳出她接掌故宮時，故宮內部深怕她將延續陳其南路線、行使「轉型正義」，憂心故宮亂上加亂。