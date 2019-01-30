本土牙醫研發MIT隱形牙套 女直播主終於敢露齒笑

2019-01-30 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



牙醫師柯百俞（右）研發隱形牙套，讓葉姓女直播主（左）終於敢露齒微笑。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 40歲的台中開業牙醫師柯百俞大學原本念機械工程，因為畢業後，從事從事植牙植體、骨釘、骨板表面處理等生技材料行業，深覺與使用者需求有落差，重回大學念牙醫系、醫學工程研究所，執業後為了提升病患口腔健康與美觀，透過製程改進，研發出MIT隱形牙套，並取得衛生署核可，病患接受度高。

24歲葉姓女直播主說，她原本是模特兒，近年轉型做直播主，苦於一口兔牙，且牙齒不整齊，與網友互動時，總是抿著嘴笑，很尷尬，想利用隱形牙套矯正，但往往進口的牙套，價格昂貴，讓她卻步，直到有粉絲介紹牙醫柯百俞專業又細心，而且還研發隱形牙套，矯正費用較為親民，讓她終於可以放心地與觀眾互動。

柯百俞說，牙齒矯正除了美觀，還有潔牙方便、減少蛀牙、牙周病、蛀牙的風險；他期望透過MIT台灣製造的隱形矯正系統，降低矯正門檻，提升民眾口腔健康與牙齒美觀。

他指出，過去的3D列印隱形牙套需要大型機具，且較難客製化，拜科技進步，加上5年來製程改進，透過3D口腔掃描機，建立患者口腔立體模型，模擬矯正過程動畫，確保患者滿意治療成果，再製作隱形牙套，患者可在24小時內取得牙套、矯正，只要按照醫師指示回診、更換牙套，療程約1至2年。