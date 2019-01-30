交大資工研發國道路況通 助春節旅運更順暢

2019-01-30 09:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



國立交通大學資工系張明峰教授與研究生王景玄、陳宇晨與林衍百，有感於每次塞車時不了解前方路況及原因的焦慮，研發出可以讓駕駛充份並即時了解前方路況和事件，同時可以提升行車安全的APP「國道路況通」。提供用路人在即將到來的春節連假，及時了解行車資訊。

張明峰教授表示，他經常於周末假期行駛高速公路往返豐原，每次遇到塞車時，都想了解前方路況?塞多長距離?塞車原因等路況資訊，因此從去年8月開始帶領實驗室同學研發「國道路況通」。今年1月15日於google play上架後，已獲4000用戶下載。日前在FB汽車相關社團分享，也得到熱烈回應；很多網友要求iOS版本。

「國道路況通」的特色為駕駛不需分心點選畫面，APP即可動態顯示前方10-30公里之路況，包含行車速度和交通事件；且因有效利用App即時偵測路況資訊，彼此之間形成一互助的平台，當前方使用者緊急煞車，能於1秒之內警示後方使用者。APP介面簡潔，車速、路況、測速照相直接以相對位置呈現；前方10公里的路況一目了然。此外，使用者只需1-2次點選，就可回報道路事件，讓即時路況分享更便利。

「國道路況通」透過長期和中華電信研究院智慧聯網所合作開發交通資料分析與預測之研發工作。充分整合高公局所有公開交通資料，包括ETC車速/旅行時間，車道上偵測器量測車速和車流量，即時交通事件資訊。同時也融合警廣事件和APP用戶回報的事件，提高路況資料的即時性及精準度。