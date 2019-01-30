冬天溫差大 青光眼、眼中風等眼疾易發生

2019-01-30 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



冬天早晚溫差變化大，青光眼、眼中風都是容易產生的眼部病變，醫師提醒，若有不適，應趕快就醫，以免發生不可逆症狀，甚至會失明。

長安醫院眼科主任何宜豪指出，一名38歲男子日前與朋友吃了薑母鴨，又喝了人參藥酒補身體，隔天馬上出現視力模糊，雖經休息也未見改善，檢查後才發現是罹患了虹彩炎造成的急性青光眼，必需要趕快治療，否則會嚴重影響視力恢復，甚至失明。

他說，所謂虹彩炎是指虹膜以及睫狀體的急性發炎，如果紅眼的症狀在兩周內反而有惡化的現象時，可能就是罹患虹彩炎，而非結膜炎了。

虹彩炎發作，除了視力模糊，可能會有眼睛痛、眼睛紅、畏光、看東西產生光暈，或看見很多飛蚊。輕微的發炎可能會自癒反而容易被忽略，直到反覆發作未見好轉才開始有警覺，這時候通常已造成不可逆的後果。

他說，虹彩炎和自體免疫系統有關，一般會轉介到風濕免疫科進行抽血及其他檢查，看有無僵直性脊椎炎、發炎性腸炎、乾癬性關節炎等。如果沒有積極治療，可能因此產生角膜病變、虹膜沾黏、青光眼、白內障等嚴重併發症。

另名67歲的老人家，平常就有高血壓和糖尿病，最近因為天冷感染肺炎，住院時好幾次血壓飆高。某天視力突然模糊而就診，發現他罹患了「眼中風」且已造成視力下降及視野缺損。

何宜豪說，眼中風就是視網膜的血管阻塞，有局部的分枝血管阻塞和大範圍的中央血管阻塞；影響的範圍越大，造成的視力受損程度越嚴重。而有高血壓、糖尿病、心血管疾病及本身有青光眼病史的人，有更大的機會發生眼中風。

眼中風一旦發生就很難痊癒，如果發生黃斑部缺血，黃斑部水腫或是黃斑部脂質滲漏、纖維化就會造成永久的視力喪失。治療方法很多，其中眼內注射抗血管內皮生長因子的針劑，可以減少眼內不好的新生血管及消除黃斑部水腫等作用，會更有效的改善視力及防止視力進一步的惡化。另外也會考慮視網膜雷射、降眼壓，及血管溶解劑等治療。