春節連假寒流侵襲？ 吳德榮：連大陸冷氣團都沒有

2019-01-30 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今、明兩天氣溫持續回升，各地白天舒適，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，北部白天約可升至25度左右、中部及東部高溫約在26度左右、南部則可升至28度左右；早晚仍偏涼微冷，西半部日夜溫差大，清晨容易起霧；東半部有零星少量降雨的機率。

明晚及周五受東北季風影響，迎風面北部、東半部有局部雨，北台灣氣溫降、轉濕冷，要注意保暖；中南部受影響較小。

周六、周日東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升，白天舒適、早晚偏涼微冷，西半部清晨及外島容易起霧。

他說，下周一(除夕)及下周二(大年初一)另一波東北季風影響，迎風面北部、東半部再度轉有局部雨，北台灣氣溫降、轉濕涼，中部也有零星降雨的機率。

他說，下周三(大年初二)起至下周四(大年初三)東北季風減弱；天氣逐日回暖，西半部清晨及外島容易起霧，東半部有局部短暫雨的機率。下周五(大年初四)另有一波鋒面及東北季風靠近，強冷空氣都送往高緯度(北海道)，能輸送至台灣的冷空氣很少；蒙古及西伯利亞亦尚無強冷空氣積聚；再加上同時的氣流仍以向東平流為主；所以春節假期不但沒有霸王級寒流侵襲的機率，連大陸冷氣團都沒有跡象。