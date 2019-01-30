散條件轉差 高屏空品達紅害等級

2019-01-30 05:20 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天受高壓迴流影響，風速減弱，環境風場為東風至東南風。環保署指出，西半部地區位於背風面，擴散條件轉差，提醒西半部今天空氣品質為橘色提醒，高屏地區短時間還可能到紅色警示等級，要特別注意。

環保署指出，今天北部、竹苗沿海地區白天有渦流現象，局部地區可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏空品區風速偏弱，擴散條件不佳，局部地區短時間可能達紅色警示等級。