散條件轉差 高屏空品達紅害等級

相關新聞
家庭主婦靠記帳 40歲財務自由2019-01-30 09:01
春節年貨 蔬菜爆量蛋仍缺2019-01-30 00:51
因應春節疏運…49家業者 春節申請十休一僅國光客運2019-01-30 09:10
什麼！賀歲名曲「恭喜恭喜」最早不是在慶賀新年2019-01-30 08:20
冬天溫差大 青光眼、眼中風等眼疾易發生2019-01-30 07:58
春節連假寒流侵襲？ 吳德榮：連大陸冷氣團都沒有2019-01-30 07:33
繪師妙筆…疾病擬人企畫 流感哪有這麼帥2019-01-30 00:23
快篩2成偽陰性…北聯醫A流群聚2死2019-01-30 00:20
H1N1病毒肆虐 3幼童腦炎喪命2019-01-30 00:18
春節酒駕被扣車2月11日才能領 保管費累計2019-01-30 00:07
梁賡義率國衛院 大數據預測疾病2019-01-29 23:56
下載健康存摺 手機掌握爸媽狀況2019-01-29 23:54
滿月嬰咳嗽+抽筋 竟是百日咳2019-01-29 23:53
抗藥細菌基因 從印度跑到北極2019-01-29 23:51
健康你我他／全職媽媽 慢跑控制血糖2019-01-29 23:41
石門水庫 進入枯水期2019-01-29 23:31
陳吉仲晚間視察第一果菜市場 今年不再連續休市2019-01-29 23:26
動漫人物演繹疾病 防治大使叫白靜2019-01-29 21:07
流感疫情上升7.1% 抗流感速打疫苗2019-01-29 21:05
中部流感大爆發 1人久咳很痛苦全家更受罪2019-01-29 20:17
沒準時接種疫苗抓兒虐 疾管署每年轉介6百個案2019-01-29 20:12
北聯醫Ａ流群聚已兩死 陳時中赴聯合醫院視察2019-01-29 19:31
年節伴手禮要買啥？勞動部推薦多樣化商品2019-01-29 19:26
900坪金色花海隨風搖！貓空魯冰花現蹤 春節最盛開2019-01-29 19:05
住宿要用暖冬補助嗎？他同意後反更貴 釣出一堆苦主2019-01-29 18:18
中市流感進入流行期 12歲女童併發腦炎4天死亡2019-01-29 18:00
影／除舊布新！善用橘子皮輕鬆除汙2019-01-29 17:36
空汙影響記憶？北醫大：台北空氣讓大鼠短期記憶下降2019-01-29 17:08
雲林又有禽流感 1萬隻黃金雞GG了2019-01-29 16:43
種植盆栽家庭空氣卡好？ 北醫研究：PM2.5濃度差1.29倍2019-01-29 16:42
影／搖擺北門一次看個夠！燈節光雕秀 首次結合歌舞2019-01-29 16:39
勞動基金去年單月慘賠千億 勞動部：受市場波動影響2019-01-29 15:42
影／傳染病變型男正妹小鮮肉 全出自26歲她的繪筆2019-01-29 15:40
影／金車扶植原民樂音 歲末傳唱原鄉祝福2019-01-29 15:06
類流感就診人數逾10萬 12歲女童併發腦炎喪命2019-01-29 15:04
蘇貞昌關注台灣燈會交通：別像公投，投個票要2、3小時2019-01-29 14:47
健康存摺成小五習作題目 三月底用手機掌握爸媽健康2019-01-29 14:43
失智者曾迷路 事故風險飆2.7倍2019-01-29 14:25
老人家一走就喘 瓣膜狹窄險喪命2019-01-29 14:24
熱門文章
住宿要用暖冬補助嗎？他同意後反更貴 釣出一堆苦主2019-01-29 18:18
他年終領15萬元 扣掉一家4口一年基本開銷秒見底2019-01-29 17:51
盆栽可改善室內空氣品質 北醫研究：PM2.5濃度差1.49倍2019-01-29 11:22
2019必收藏！12生肖「年運關鍵詞」出爐2019-01-29 14:00
中市流感進入流行期 12歲女童併發腦炎4天死亡2019-01-29 18:00
常對外人笑嘻嘻！卻對家人凶巴巴的5個生肖2019-01-29 15:22
類流感就診人數逾10萬 12歲女童併發腦炎喪命2019-01-29 15:04
鄰居送「過期兩年」料理包她揭驚人真相 網痛批：沒良心2019-01-29 10:44
石門水庫枯水土地公廟露臉 北水局：今年第一次2019-01-29 12:05
恐怖A流感 3名重症幼兒學童死於腦炎2019-01-29 14:06
葉毓蘭：法律人蘇貞昌 連最起碼的民主法治ABC都忘了2019-01-29 16:37
憂鬱女病患近日暴增 精神科醫師：因為要過年了2019-01-29 13:27
全台走春景點攻略 一路玩到元宵2019-01-29 09:28
胃口超好常覺得吃不飽 中醫師提醒要注意2019-01-29 13:25
少子化因現代人吃不了苦？ 他稱3萬5養活老婆小孩引戰2019-01-29 13:47
北聯醫Ａ流群聚已兩死 陳時中赴聯合醫院視察2019-01-29 19:31
男同學嘟嘴拍照班導留言「別裝娘」 網嗆：不配當老師2019-01-29 15:27
春節連假寒流侵襲？ 吳德榮：連大陸冷氣團都沒有2019-01-30 07:33
種植盆栽家庭空氣卡好？ 北醫研究：PM2.5濃度差1.29倍2019-01-29 16:42
最萌焦點！ZARA小豬包太可愛 一上市就狂賣缺貨！2019-01-29 10:27
中部流感大爆發 1人久咳很痛苦全家更受罪2019-01-29 20:17
非洲豬瘟防疫若破功 蘇貞昌：2000億產值全倒2019-01-29 11:20
全台僅存500隻！為何愛貓成癡的她變成「石虎媽媽」？2019-01-30 08:30
今日星座運勢／水瓶為人著想有好運 創意者有財氣2019-01-30 00:00
勞動基金去年單月慘賠千億 勞動部：受市場波動影響2019-01-29 15:42
大坂直美封后成帶貨王 御用表款熱銷千只2019-01-29 12:17
旅客帶肉罰導遊？ 蘇貞昌：沒說搜行李2019-01-30 00:51
快來捕捉！超萌7公尺「巨型皮卡丘」出沒東區SOGO，還加碼見面會2019-01-29 10:39
影／傳染病變型男正妹小鮮肉 全出自26歲她的繪筆2019-01-29 15:40
燦坤Apple Day超狂折扣限一天 教育價最高還可再折千元2019-01-29 16:56
空汙影響記憶？北醫大：台北空氣讓大鼠短期記憶下降2019-01-29 17:08
一走就喘 老年人最怕得了這個病2019-01-29 09:32
大樂透第108009期頭獎摃龜2019-01-29 22:49
什麼！賀歲名曲「恭喜恭喜」最早不是在慶賀新年2019-01-30 08:20
【2019己亥十二生肖運程大預言3之3】雨揚居士／猴雞狗豬‧吉慶有餘2019-01-30 06:00
北醫研究：居家種闊葉盆栽可降PM2.52019-01-29 13:30
室內開賽車超爽der～環球南港車站「探險樂園」開幕 南港居民3天免費2019-01-29 18:51
旅客攜肉品連帶罰業者？蘇貞昌：沒要求業者搜行李2019-01-29 12:24
「小瓦掃地機器人」募資稱台版 收到是陸版？讀者爆料：電源線未過認證2019-01-29 16:13
雲林又有禽流感 1萬隻黃金雞GG了2019-01-29 16:43
留言