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春節天氣大致穩定 初三初四出遊好天氣

2019-01-30 05:17聯合報 記者董俞佳╱即時報導

氣象局指出，除夕至初二，各地偏涼，北部、東半部有局部短暫雨，初三、初四溫度回升，...
氣象局指出，除夕至初二，各地偏涼，北部、東半部有局部短暫雨，初三、初四溫度回升，天氣趨穩。圖/本報資料照片
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今明兩天白天偏溫暖，氣象局提醒，明天晚間開始，有一道鋒面通過，北部、東北部降溫明顯，高溫僅19、20度，中部以北低溫下探13、14度，要注意保暖。春節天氣方面，氣象局指出，除夕至初二，各地偏涼，北部、東半部有局部短暫雨，初三、初四溫度回升，天氣趨穩。

氣象局指出，今明白天為偏南風，各地高溫約25至28度，感受偏暖熱，各地多雲到晴，是陽光露臉的天氣，不過西半部早晚低溫約15至18度，日夜溫差大，也要特別注意保暖。

氣象局提醒，明晚起至周五有鋒面通過、隨東北季風增強及影響，氣溫下降，尤其北部及東北部降溫明顯，高溫只剩下19、20度，中南部影響不大，仍有23至26度高溫。

氣象局指出，此波東北季風中部以北低溫將下探13、14度，其他地區約16至18度，請注意保暖；雨量方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

春節天氣方面，氣象局指出，4日至6日除夕至初二受到另一波東北季風增強影響，北台灣天氣較涼、其他地區早晚亦涼，屆時，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區大致為多雲到晴的天氣。7日、8日初三、初四東北季風逐漸減弱，天氣趨穩，氣溫回升。

圖／中央氣象局
圖／中央氣象局
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氣象局高溫

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