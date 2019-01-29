陳吉仲晚間視察第一果菜市場 今年不再連續休市

2019-01-29 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



下周農曆春節，農委會主委陳吉仲今晚10時到第一果菜批發市場巡視年前蔬果供需狀況，確認蔬果供應無慮；陳吉仲也強調，今年農委會與北市府共同配合，果菜市場今年不會再有兩次連續休市3天的情況。

去年春節連假後，果菜市場又連3天休市，導致爆棚的農產品拍賣價慘跌，農民怨聲載道，為避免類似情況再發生，今年春節連假後將不會再連休3天，2月僅休13、20、21及25日，北農公司則會負責協調產銷雙方，避免造成物價大幅波動。

陳吉仲晚在農糧署長胡忠一、北農新任總經理翁震炘陪同下巡視第一果菜市場，陳表示，春節將至，必須確保每天蔬果到貨、供應量，可以滿足大台北地區包含台北、新北及基隆的市場需求，果菜市場平常每日供應量約是1500到2000公噸，年前到貨量會提早增加，今晚約有3000公噸到貨，顯示供應市場需求是無慮的。

陳吉仲也說，去年出現連續休假的情況後，今年農委會與北市府共同配合，果菜市場今年不會再有兩次連續休市3天的情況，只有春節大年初一到初五才連休，連假9天仍工作4天。

農委會也指出，為充分供應民眾採買果菜需求，已輔導各產銷業者、批發市場、農會及產業團體加強供需調配，春節前大台北蔬果整體供應量將較平時增加二到四成，包含年節期間常用的白蘿蔔、大芥菜、包心白菜、甘藍以及柑橘、棗子等應景蔬果。