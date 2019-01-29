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動漫人物演繹疾病 防治大使叫白靜

2019-01-29 21:07台灣醒報 記者林稚雯╱台北報導

流感、新型A型流感、腸病毒與登革熱都成為活靈活現的動漫人物；疾病防治大使也從真人搖身一變，化身為名叫「白靜」的可愛女孩。疾管署與圖靈公司合作，推出「疾病擬人企劃」，首波先公開5位角色。疾管署署長周志浩表示，透過吸引視覺的動漫角色，疾病防治達到良好宣傳功效，未來還有8個新角色會陸續登場。

疾病擬人巧思多

圖靈公司執行長陳泰呈說明，防疫不分你我，除了公部門正式的防疫措施外，若能透過動漫角色，以抓住年輕人閱聽需求的方式來讓人願意多認識疾病，就達到疾病擬人企劃的最初目的。

負責設計並繪畫角色的設計師羅培珊說，新型A型流感是企畫推動後第一個設計的角色。因新型A流與禽鳥類習習相關，因此在角色呈現上多方融入鳥類特質，例如象徵羽毛的白髮，以及類似鷹眼的眼部造型。此外，角色的右手臂也有羽毛刺青，再加上鳥面具來加強整體形象。

此外，針對象徵防疫大使的主角「白靜」，羅培珊表示，對照黑暗系的疾病角色，白靜角色設定上為年輕有朝氣的女性，而其服裝也參考疾管署檢疫制服，並在胸前綠色領帶繡上疾管署標誌，期望以安寧、和平、光明的形象，加上代表生機與健康的綠色制服，讓人感受到疾管署在疾病防治上的積極用心。

新角色將陸續公開

疾管署署長周志浩表示，任職疾管署多年，第一次採用生動活潑的方式來做疾病防治。本次企劃已於「1992防疫達人」官方臉書粉絲頁公布16則貼文，有243萬人次的觸擊率，平均每則貼文都有超過15萬人觀看，目前除了流感、新型A型流感、腸病毒、登革熱，與防疫大使白靜已發布之外，未來還會有8個新角色陸續登場。

疾管署副署長羅一君則說，第一波角色都是以特色較為鮮明的疾病種類出發，未來也期待能呼應時事，挑戰如非洲豬瘟、狂犬病等疾病，規劃一系列擬人角色。

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流感制服

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