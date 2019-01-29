流感疫情上升7.1% 抗流感速打疫苗

2019-01-29 21:05 台灣醒報 記者林稚雯╱台北報導



流感疫情擴大，不容忽視！疾管署統計，1月20日至26日類流感門急診就診達101,809人次，較前一週上升7.1%。而上週新增55例流感併發重症病例，另有6例經審查與流感相關死亡案例。據此，疾管署與台灣急重症醫學會聯合呼籲，應做好個人防護，勤洗手，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，阻絕病毒傳染的機會。

施打疫苗抗流感

針對流感死亡案例，疾管署防疫醫師林詠青表示，6例個案中最高齡為84歲，最小的為12歲女童。以12歲女童為例，發病初期僅表現喉嚨痛、流鼻涕、咳嗽等一般症狀。原先醫師診斷為普通感冒，但在發病兩天後迅速轉為高燒不退、抽搐、意識不清的嚴重症狀，雖立即轉往加護病房治療，但隔天仍舊重症身亡。

林詠青提醒，從案例觀察中發覺，孩童感染流感併發腦炎的風險較成人為高，罹患腦炎後的症狀變化也更加快速且嚴重，若家長觀察孩童感冒後有步態不穩、意識不清、抽搐等症狀，應盡速送醫。

疾管署副署長羅一鈞醫師進一步說明，在新增的55例流感併發重症病例中，主要為A型流感，以H1N1病毒為主。羅一鈞呼籲，截至27日止，國內尚有約8.9萬劑公費流感疫苗，高齡人口及幼年孩童皆符合公費施打對象，未施打疫苗者應盡速施打，讓身體獲得抗病毒的能力。

廣開類流感門診應急

台灣急診醫學會秘書長薛承君表示，流感病情嚴重程度除了會因病毒強弱有所不同，患有糖尿病、心臟病、洗腎，或者器官移植等類病人因免疫力較弱，也較容易會有流感重症情況的產生。若病人出現胸悶、胸痛、呼吸喘、血壓低、意識不清的症狀，應盡速前往大型醫院診治，其餘一般感冒者則建議就近於基層院所看診，以縮短候診時間，有效利用醫療資源。

因應將要來到的9天年假，疾管署推估除夕至初五急診類流感就診將達28,000至39,000人次。為避免長假期間民眾因出現類流感症狀而造成急診壅塞，全國22縣市將有154家醫療機構開設類流感門診共1,685診次。民眾若需查詢就醫資訊，可透過健保署網站，或下載「健保快易通APP」搜尋鄰近有開診的院所及看診時段。

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