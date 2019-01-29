中部流感大爆發 1人久咳很痛苦全家更受罪

2019-01-29 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



最近流行感冒大爆發，1名32歲賴姓女子一個月前開始咳嗽、喉嚨痛，全身痠痛，自認是普通感冒，不以為意，因越咳越嚴重，咳到晚上睡不好，到醫院檢查，X光檢查左肺有白色斑塊，一度懷疑是腫瘤，緊張數日，後來確診只是黴漿菌肺炎，她才鬆了一口氣。

彰化縣員林宏仁醫院最近一周接連收治2名黴漿菌肺炎患者，都是女性。家醫科醫師曹世達說，最近醫療新聞常報導，很多女性莫名得到肺腺癌，因此賴姓女患者「自己先嚇自己」，以為白斑塊是癌症腫瘤，另一名病人看到肺部X光影像，也以為白色斑塊是肺腺癌的腫瘤，一樣又驚又怕。

曹世達說，賴女是粉領族，因久咳到同事查察有異，主動關懷她有無發燒、全身痠痛、喉嚨痛等症狀，賴女回答說有時感覺輕微發燒，容易疲倦、喉嚨不舒服，已多喝溫開水、多休息來緩解症狀，但她的同事認為「咳那麼久不像感冒」，建議去看醫生。

另一名病人是30多歲上班族，狀況類似賴女，咳嗽超過3周，常感身體無力，自行服用感冒成藥沒效，家人和同事要她檢查有無罹患流感或類流感，結果就醫診斷是黴漿菌肺炎，抽血驗出白血球數值微高。

曹世達表示，兩名患者肺部感染黴漿菌，都有浸潤現象，電腦斷層影像呈現不規則白色斑塊，如果是腫瘤，斑瑰外緣較平整；經抽血檢驗白血球指數微高，兩名病人的黴漿菌肺炎不嚴重，服用抗生素治療，咳嗽症狀大為改善。

醫學統計，黴漿菌肺炎經由人對人的飛沫傳染，傳染力極強，侵犯對象多為3歲以上兒童和較年輕的成年人，只要與病人有長時間的親密接觸，就有60%到90%的感染機率，潛伏期10天至20天。

曹世達指出，黴漿菌是一種沒有細胞壁的微生物，約10%感染者會轉為肺炎，被稱為非典型肺炎，嚴重的須住院治療；台灣一年四季都會發生黴漿菌肺炎，每年春、夏交替和秋季氣溫下降，病例數會顯著增加，天氣冷熱不定的時節萬一咳嗽超過一星期不癒，而且越咳越厲害，最好求醫診治，民眾應特別注意是否是感染黴漿菌。