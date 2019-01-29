沒準時接種疫苗抓兒虐 疾管署每年轉介6百個案
近日兒虐事件頻傳，行政院今舉行跨部會議商討解決方案，其中建議幼兒未準時打預防針，醫院也要通報以及早追蹤其家庭狀況。其實衛福部疾管署與社家署於2014年開始執行「6歲以下弱勢兒童主動關懷方案」，透過疫苗接種紀錄追蹤失蹤兒童，並以家訪追蹤，每年約轉介500至600名個案，確實有疑似兒虐個案。
根據統計，去年通報至兒少保護系統者近6萬件，但開案率僅19.6%，代表儘管有兒少保護或家防通報系統，但仍有潛在兒虐黑數。為此，未來醫院將透過出生紀錄來追蹤6歲以下兒童施打預防針的紀錄，若沒有按時施打，要及早發現、及早介入。
其實地方衛生局透過幼兒未準時打疫苗納通報，防止兒虐悲歌已行之有年，疾管署副署長羅一鈞表示，以2017年為例，6歲以下學齡兒童約3.5萬人次逾期未接種，兒童一旦逾期沒打疫苗，當地衛生局會在打電話或簡訊聯繫，兒童逾期未接種預防針，絕大多數原因是家長工作忙碌、常住國外等。
羅一鈞表示，若6個月未獲回應，衛生局就會聯繫戶籍地鄉鎮市公所村里長追蹤，調查該名兒童是否旅居海外，如尋獲未果，進一步函送戶籍地警政機關搜尋，甚至親自家訪，約能發現500至600多名照顧不佳或下落不明兒童，便轉介當地社會局處理。
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