沒準時接種疫苗抓兒虐 疾管署每年轉介6百個案

2019-01-29 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



近日兒虐事件頻傳，行政院今舉行跨部會議商討解決方案，其中建議幼兒未準時打預防針，醫院也要通報以及早追蹤其家庭狀況。其實衛福部疾管署與社家署於2014年開始執行「6歲以下弱勢兒童主動關懷方案」，透過疫苗接種紀錄追蹤失蹤兒童，並以家訪追蹤，每年約轉介500至600名個案，確實有疑似兒虐個案。

根據統計，去年通報至兒少保護系統者近6萬件，但開案率僅19.6%，代表儘管有兒少保護或家防通報系統，但仍有潛在兒虐黑數。為此，未來醫院將透過出生紀錄來追蹤6歲以下兒童施打預防針的紀錄，若沒有按時施打，要及早發現、及早介入。

其實地方衛生局透過幼兒未準時打疫苗納通報，防止兒虐悲歌已行之有年，疾管署副署長羅一鈞表示，以2017年為例，6歲以下學齡兒童約3.5萬人次逾期未接種，兒童一旦逾期沒打疫苗，當地衛生局會在打電話或簡訊聯繫，兒童逾期未接種預防針，絕大多數原因是家長工作忙碌、常住國外等。