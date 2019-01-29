北聯醫Ａ流群聚已兩死 陳時中赴聯合醫院視察

2019-01-29 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



台北市聯合醫院和平院區爆發病人、護理師群聚感染Ａ型流感，繼上周之後昨又有一名患者死亡。衛生福利部部長陳時中今日偕同傳染病防治醫療網臺北區指揮官張上淳、疾病管制署署長周志浩、台北市政府衛生局局長黃世傑及台北市立聯合醫院總院長黃勝堅等人實地視察。

台北市政府衛生局接獲北市聯醫通報和平院區1月10日至21日間多人確診A型流感，本起群聚事件截至目前共計15名個案，含2名重症死亡個案，並已無1月25日之後發病新增個案，顯示該起群聚疫情已獲有效控制。疾管署與台北市政府衛生局將持續追蹤監測整起事件81名相關接觸者至2月2日。

陳時中強調，落實院內感染控制措施是降低群聚發生的首要手段，請聯合醫院務必依專家建議，持續落實各項感染管制措施。鑒於國內流感疫情仍在上升，且農曆春節將至，也特別提醒民眾出遊、走春勿輕忽流感威脅，務必落實手部衛生及咳嗽禮節。

疾管署副署長羅一鈞表示，專家推估此院內群聚發生原因與十二日入院流感患者有關，該患者曾移動過病房，接觸病患和醫護人員多，再加上本應是陽性的該患者，最初院內快篩卻呈現陰性，導致醫護人員防護較鬆懈。提醒流感快篩有2成偽陰性，流感流行期醫護人員對於快篩陰性者也要提高警覺。