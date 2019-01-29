年節伴手禮要買啥？勞動部推薦多樣化商品

2019-01-29 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



農曆春節將至，勞動部勞動力發展署輔導的在地就業店家和庇護工場，推出年節食品禮盒、南北雜貨、文創工藝等多樣化伴手禮，還有適合春節走春的各式遊程，讓民眾送禮遊玩兼做公益。

勞動力發展創新中心主任游明鑫表示，勞動力發展署透過微型創業鳳凰貸款、就業保險失業者創業貸款，最高貸款額度100萬元，並提供諮詢與課程，全程輔導民眾創業，開發具市場力的商品，一年約有400多貸款件數。

例如位於新竹縣寶山鄉的新城社區，以種植甘蔗聞名，新城社區發展協會每年固定提撥20%營運收益，投入老人關懷，同時與當地蔗農契作，推出「新城風糖」品牌，對外行銷在地產品。新城社區發展協會執行長王翎鳳表示，他們出產的商品，都是採蒸氣加熱熬煮黑糖，保存最純正的甘蔗風味與營養。此外，他們也有「新城食農活力菜園」、「風糖主題館」、「環樹美地」等套裝遊程，民眾可利用春節期間造訪。

台灣原住民教育經濟發展協會則致力行銷俗稱山胡椒的原住民香料「馬告」，製成別具獨特風味的馬告豬肉乾、馬告鳳梨酥，嘗起來有淡淡的檸檬與薑片香氣。台灣原住民教育經濟發展協會秘書長馬燕萍說，協會主要幫助都市原住民就業與部落產業，除推廣原鄉部落的馬告，也發展原民特色餐飲、樂舞展演，帶動原住民產業經濟。

此外，勞動力發展署指出，庇護工場的商品也是值得大家安心消費的「真心良品」，每位身心障礙員工對每個工作環節都全力以赴，為了配合春節到來，全台庇護工場精心推出年節產品，如喜憨兒基金會的「喜憨兒年菜」，讓除夕夜免去大費周章準備團圓飯。