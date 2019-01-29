空汙影響記憶？北醫大：台北空氣讓大鼠短期記憶下降

2019-01-29 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



研究顯示，空氣汙染讓全球每年700萬人提早死亡。近年許多研究發現，空汙與腦部發展有關，台北醫學大學公共衛生學院副教授莊校奇研究證實，細懸浮微粒讓短期記憶下降，且引起大腦結構改變，並使腦部發炎，該研究已刊登於毒理學知名國際期刊「Particle and Fibre Toxicology」。

實驗才進行3個月，大鼠腦部就出現明顯變化。莊校奇說，研究於台北醫學大學實驗室進行，找來幾隻成年大鼠，直接將北醫大外圍空氣導入大鼠居住場所，檢測該空氣細懸浮微粒的濃度平均為16.3微克／立方公尺，讓大鼠處於該環境3個月後，大鼠腦部就出現變化，且短期記憶下降。

結果發現，大鼠利用核磁共振（MRI）成像分析大鼠腦部結構，發現暴露3個月與6個月的大鼠，腦部體積不斷增加，同時發生腦水腫情形，顯示腦部出現發炎反應。

莊校奇說，過去許多研究發現，暴露於細懸浮微粒環境的老鼠腦部變小，事實上，應是腦部經歷發炎、水腫後，水分代謝，最後體積下降，此研究說明腦部受到空汙影響的變化過程，也進一步推測，空汙可能會增加神經退化疾病罹患率，如阿茲海默症、失智症等。

雙和醫院胸腔內科主任李岡遠說，想避免細懸浮微粒，必須使用醫療等級口罩，如外面為綠色或藍色的外科手術口罩，但口罩畢竟仍有縫隙，若當日的空氣品質很差，建議就算有帶外科口罩在外停留時間最好愈短愈好。

口罩使用建議，「用一次就丟」，李岡遠說，口罩過濾細懸浮微粒有一定的極限，當口罩縫隙都塞滿細懸浮微粒，就算外出配戴也等同無效，若民眾堅持要高度過濾細懸浮微粒，只能配戴N95口罩，但很難呼吸，一般人也很難戴得久。