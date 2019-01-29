住宿要用暖冬補助嗎？他同意後反更貴 釣出一堆苦主

2019-01-29 18:18 聯合新聞網 綜合報導



網友住宿旅店消費，退房拿發票時，見發票上價錢比昨晚店家口頭開價多出300元。 圖／爆料公社 分享 facebook

交通部觀光局去年底補助國旅反應熱烈，今年一月再擴大至全台補助，鼓勵民眾在地深度旅遊，自由行旅客每房最高補助1500元，也助旅宿業提升住房率。不過網友住宿消費後，質疑某業者浮報房價向政府請款，痛批「有時政府的美意，成了熟知遊戲規則人的提款機」。

當事人蕭先生在臉書「爆料公社」發文，「前幾天到台中旅差，我跟朋友晚上都會固定到台灣大道附近找住宿，這家店我們住過幾次」，他入住時問了櫃檯剩餘房型與價位，起初旅店業者說有八人每人500元的通鋪空房，但突然改口「今天一人入住要600元，因為是假日」，他反駁「今天是星期四」，殊不知業者再度大轉彎說「八人通舖沒了，只剩兩人房一人六百」。

一行人聽得無法接受，繼續追問原因，旅店業者似乎無法給出完美答案，立刻轉移話題「不然政府現在有暖冬旅遊補助，你們要不要用？三十歲以下補助1500元，三十歲以上補助1000元」，蕭先生回答「好！」

直到隔天早上，蕭先生退房拿發票時，見發票上價錢比昨晚口頭承諾多出300元，便向旅店「你們怎麼能打1500元的發票？」，櫃檯則敷衍搪塞說「暖冬補助沒用到那麼多，錢也要報你原本暖冬方案的費用」，蕭先生一氣之下查閱相關補助方案，並找店經理理論「這是納稅人的錢，在規案裡面也清楚說明，房價未達補助金額者，折抵金額以民眾實際支付之房價補助」，最後經理不知用什麼理由回覆，才重開一張新的1200元發票給蕭先生一行人。

蕭先生感嘆，「這樣的回覆，讓人無法想像，店家連對自己國人都這樣，有時政府的美意，成了熟知遊戲規則人的提款機」。也讓網友們留言指責，「暖冬根本就是詐騙的開端」、「政府美意到某些人手裡都變了調」。

不少人回應遇過類似情況，「出差時曾經問過平日住宿1800，但到了現場check in說要使用旅遊補助，房價立刻變成2800」、「這次出去玩扣除補助金額比訂房網站還貴」、「我前幾天訂房也是這樣，打了大概2~30家後來才找到幾家老實旅社」，甚至有人向店家主動提出要使用暖冬補助時，突然被改口沒有房間了，苦主們分享經驗「民宿解釋說用補助就照原價不折扣」、「有配合暖冬補助的旅館很多都是有限房型的」，更有人建議大家「這樣算浮報吧！可以檢舉」。