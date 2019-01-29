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傳染病擬人角色藏密碼 消毒槍和面具有來頭

2019-01-29 17:28中央社 台北29日電

疾管署推疾病擬人，將傳染病轉化成漫畫人物。每個角色都有防疫密碼，如公衛少女「白靜」手中消毒槍是「伊格納茲消毒槍」、「新型A流」的鳥嘴面具靈感則來自中世紀瘟疫醫師。

「這些雞，掰了？禽流感進化成新型A流。看不到臉，帥氣又迷人的反派角色」，衛生福利部疾病管制署「超疾編」在107年11月中旬推出「DISEASE」（疾病）創刊號，封面主角是戴著鳥嘴面具、散發邪氣，肩上站著鳥靈的「新型A流」。

這是疾管署疾病擬人企劃，令網友耳目一新，紛紛「敲碗」跪求更多疾病擬人角色。聽到網友呼喚，「超疾編」陸續又推出頂著中分頭的少男「流感」、身材火辣的壞女孩「登革熱」、可愛的「腸病毒小孩」，以及象徵疾管署的公衛少女「白靜」。

疾病擬人企劃短短不到1個月就讓疾病管制署1922防疫達人粉絲專頁吸進超過2萬名粉絲，衝破10萬大關。16則相關貼文總觸及人數超過243萬，平均每則貼文觸及超過15萬人。

疾管署今天下午舉行記者會，公開疾病擬人企劃設計細節，民眾可仔細觀察每幅畫作，找尋防疫關鍵密碼。

公衛少女「白靜」的服裝是從檢疫人員制服改良而來，領帶上繡著金色疾管署標誌，手上拿的消毒槍是「伊格納茲消毒槍」，取名典故來自推廣消毒方法的先驅─匈牙利裔醫師伊格納茲·塞麥爾維斯。

少男「流感」的生日設定是6月23日，這也是流感首次納入法定傳染病的日子。他看起來非常虛弱，也暗示流感會讓人全身疲憊痠痛。

渾身散發邪氣的「新型A流」臉上戴著鳥嘴面具，發想是參考中世紀瘟疫醫師的面具，也結合口罩的概念，暗示戴口罩是防疫的方法。

美艷「登革熱」角色設定為女性，主要因登革熱傳染源為病媒蚊，母蚊會透過吸食血液孕育下一代。外表黑暗、美艷也代表蚊子喜歡躲在陰暗處，而黑白挑染髮色、背上刺青都暗示登革熱與斑蚊有關。

讓家長聞之色變的「腸病毒」則是可愛的兒童造型，繪師羅培珊在記者會表示，孩童是腸病毒的高風險族群，外觀看似天真無邪，暗示腸病毒潛在日常生活周遭。因腸病毒有數十種型別，所以角色的性別、身高及體重都不明，也暗示不是只有小孩才會發病。

許多網友對繪師非常好奇，羅培珊也分享創作的艱苦之處，要將無形的疾病轉化成人物角色相當困難，尤其每個角色從整體視覺設計、細部服飾、特徵和文字說明都要和傳染病環環相扣，且要跟疾管署多次討論、溝通才會定案。

羅培珊也透露，她最喜歡的角色是少男「流感」，因發想時氣氛很和樂，且因「流感」角色設定是一個會邊唱Rap邊咳嗽的人，當時辦公室都放著Rap音樂，相當愉悅。

禽流感腸病毒登革熱
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