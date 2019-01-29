7新住民語列108年課綱 潘文忠：教材完成已培育2千師資

2019-01-29 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



教育部長潘文忠今天視察高雄市大寮國際學園及中山工商，參加春節聯歡活動，關心瞭解新住民學生和僑生就學及生活起居。潘文忠表示，目前有3600多名僑民子女到台灣念高中職，全國高中職以下新住民學生有14萬名學生，108課綱已將7種新住民語列為國小本土語言必選修課程。

潘文忠前年12月擔任教育部長時，曾南下大寮國際學園參加啟用揭牌儀式，並主持「新住民子女教育年度成果分享會」開幕式。這次回鍋部長二度到國際學園，受到中山工商董事長陳國清、校長林昭億和師生熱烈相迎。

潘文忠表示，很高興再度至中山工商，也代表蔡英文總統及蘇貞昌院長，對僑生及新住民子女獻上新年祝福。全國僑生在高中職就讀的約有3600多人，中山工商就有665名，幾佔了五分之一。「本事學到了，回到僑居地在各行各業都有很好的發揮！」這都是來自於在台求學扎實的學習、建教公司實習的訓練。

潘文忠表示，中山工商是招收新住民子女與僑生的重點學校，全國有27萬新住民學生，高中職以下有14萬。教育部每年舉辦很多活動來推動新住民子女及僑生的教育，未來僑生也是連接台灣與東南亞國家最重要的橋梁。未來108年新課綱已將7種新住民語列為國小必選修課程，教育部已培育2200名新住民教師人力，也可透過遠距教學來做準備，所有教材已與新北市府合作編製完成。