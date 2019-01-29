種植盆栽家庭空氣卡好？ 北醫研究：PM2.5濃度差1.29倍

2019-01-29 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



盆栽擺放在家中，除了有綠化效果，台北醫學大學公共衛生學院證實，盆栽可淨化空氣，特別可降低PM2.5濃度。居家最常擺放的黃金葛、虎尾蘭、常春藤等大葉片的植物都有淨化空氣效果，但根據研究，盆栽須擺放在半日照且通風良好位置，否則釋出臭氧，恐增加對身體傷害。

台北醫學大學公衛學院教授莊凱任以及副教授莊校奇等，觀察量測60個家庭，並分為種植盆栽與沒有種植盆栽兩組，經過1年，發現家中有擺放盆栽者，所量測到的PMPM2.5濃度為9.7微克／立方公尺；盆栽種植數少於兩盆以下的家庭，室內空氣PM2.5濃度則為14.5微克／立方公尺，足足相差4.8微克／立方公尺，兩者濃度最高相差1.29倍。

莊校奇表示，居家種植盆栽有助淨化空氣，但若室內溫度在攝氏30度到40度間，植物會製造大量臭氧，根據研究，有擺放盆栽的家庭，夏季臭氧平均濃度達到59.7ppb（1/1000000000）；沒有擺放盆栽的家庭，臭氧濃度平均為36.2ppb（1/1000000000）。

雙和醫院胸腔內科主任李岡遠表示，臭氧為植物芬多精經光化反應後形成，吸入大量臭氧，人體會產生自由基，並增加呼吸道疾病機率，不過，家庭盆栽產生臭氧濃度在安全標準值範圍內，民眾無須擔心。