龍華科大遴選績優學生赴美 跟著皮克斯大師學動畫

2019-01-29 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



為提升3D動畫設計實作能力，龍華科技大學去年邀請國際知名皮克斯動畫導演Michal Makarewicz，來台授課並簽訂產學合作，今年寒假選出兩位學生遠赴美國舊金山進行海外研習，促進國際動畫的專業交流。

龍華科大數位內容多媒體技術研發中心執行長周明韻表示，為期五天的「皮克斯動畫製作課程」，校方遴選遊戲系黃芊雯、PBL影視專班張廷睿兩位同學赴美研習，課程也還有許多來自業界的專業人士。

動畫導演Michal Makarewicz教授學員一系列動畫製作，其中包括動畫工作流程、角色動畫動作、眼神交流、臉部表情、曲線應用、角色對話、精緻化及複雜的肢體表達等，引領學員深入3D動畫領域。

黃芊雯說，這次赴美對她而言不僅是動畫技術交流，也是拓展視野機會，能夠認識來自世界各地的人，從交流中了解他們對動畫各種看法，以及工作經驗，並分享彼此對動畫的喜愛，很感謝學校提供機會讓她赴美學習。

張廷睿表示，五日美國行是難得體驗，增廣不少知識見聞，這都是動畫路上養分，他希望學校多多舉辦這樣好的交流。

周明韻指出，龍華科大學子3D動畫海外實習，此行並非首次，2012年、2015年遊戲系動畫績優學生也曾到美國動畫協同製作公司、美國舊金山城市學院等地研習，產生極大成效。

龍華科大校長葛自祥說，目前全世界遊戲設計及動畫製作人才需求正夯，龍華科大是國內少數擁有完整師資與設備教授iOS遊戲程式設計、3D動畫製作能力的技職院校。