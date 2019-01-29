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腰痛竟是脊椎失衡害的 這療法讓他夜夜好眠

2019-01-29 16:23經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

有位金融業的主管，近三個月來每天深夜都因莫名腰痛而被痛醒，嚴重影響睡眠品質，經友人介紹至「活力得中山脊椎外科醫院」接受聲波動力平衡系統治療，僅以聲波傳導治療一次，溫和但快速的將脊椎調整至平衡位置，糾纏他多時的腰痛竟能有效改善，一覺到天明，找回平凡小確幸，讓他直呼「太神奇了」。

這位主管平時正常規律上下班，但較少運動，自從出現頻繁的半夜腰痛，且被痛醒後，自覺是因上班過勞引起的，因此先到親戚經營的整骨所接受整脊，但卻毫無效果。由於每天被迫中斷睡眠實在痛苦，連好好睡一覺都達不成心願，他經友人介紹獲知聲波的共振與傳導能讓脊椎恢復平衡，趕忙到「活力得中山脊椎外科醫院」接受評估。

「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師許芳毓指出，患者到院經過X光檢查，並未發現他有椎間盤突出或滑脫等特殊病灶，些微的脊椎側彎則尚未到需接受矯正的程度。患者進一步接受專業物理治療師以「水平尺」檢查，以確定脊椎是否平衡，結果他的肩膀向右偏斜2.5度、腰部也向右偏斜3度，經醫師研判他是因脊椎結構不平衡才引起腰痛，因此建議他接受KKT（Khan Kinetic Treatment）聲波動力平衡系統治療。

許芳毓進一步指出，在脊椎結構不平衡下，脊椎兩側肌肉連帶被迫牽拉緊繃、不能放鬆，藉由KKT（Khan Kinetic Treatment）聲波動力平衡系統，以聲波產生共振效應，快速且溫和的調整脊椎結構，包括背部、腰部及骨盆的輕柔移動，達到整條脊椎的平衡。

她說，由於脊椎恢復平衡，回到正常的位置，兩側的肌肉不被迫牽拉，就能放鬆脊椎兩側肌肉，解除腰痛。同時，聲波治療還能增加脊椎附近動脈血流，促進血液循環，也能改善腰痛。在兩者相輔相成之下，糾纏患者多時的不明深夜腰痛，竟然僅接受一次聲波動力平衡系統治療後，他馬上能感覺大幅改善。

金融業主管接受治療前測量，其肩部與腰部分別向右偏斜2.5度（左）及3度（右）。照...
金融業主管接受治療前測量，其肩部與腰部分別向右偏斜2.5度（左）及3度（右）。照片／業者提供
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金融業主管接受KKT（Khan Kinetic Treatment）聲波動力平衡...
金融業主管接受KKT（Khan Kinetic Treatment）聲波動力平衡系統治療，溫和且快速地調整脊椎結構，治療不明腰痛。照片／業者提供
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患者睡眠
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