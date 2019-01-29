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勞動基金去年單月慘賠千億 勞動部：受市場波動影響

2019-01-29 15:42聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

針對去年10月勞動相關基金慘賠1千多億元，勞動部勞動基金運用局今強調，勞動基金去年10月虧損千億元，主因是受到市場劇烈波動所致，當時全球股、債市場全面重挫，但相較於MSCI全球指數等其他市場主要指標，勞動基金的投資表現還是較優。

基金局指出，受中美貿易戰持續升溫、英國硬脫歐疑慮及新興市場國家資金外流、歐元區經濟成長陷入停滯及部分大型企業財報不佳等重大議題影響下，107年10月份全球股、債市均大幅下跌，勞動基金短期績效受到影響，單月跌幅3.34%，但相較於市場主要指標MSCI全球、亞太、新興市場及台股加權股價指數，在10月份跌幅分別為-7.49%、-10.26%、-8.91%、-10.94%，勞動基金的投資表現仍較市場主要指標為優。

基金局強調，以整體勞退基金而言，過去雖經歷全球股市震盪，截至106年底最近10年的平均報酬率仍有3.75%，中長期投資績效都優於法定的保證收益率。

另外，勞保基金106年度收益532億元，增加基金收入，中長期來看，自勞健保84年分隸以來，勞保基金累積收益為3724餘億元，超過基金規模7017億元半數，近3年與10年平均報酬率仍有3.86％及3.28％，長期績效穩健。

基金局表示，雖然全球政經存在不確定性，但美國升息步調將趨於緩和，貨幣政策對全球金融市場負面影響減弱，勞動基金投資會以增進長期穩健收益為原則，持續密切關注經濟情勢；再者，為穩定金融市場，我國已設置國安基金，在必要情況下進場護盤。

勞動基金在去年10月慘賠1千多億元，勞動基金運用局強調是市場劇烈波動所致。 圖／...
勞動基金在去年10月慘賠1千多億元，勞動基金運用局強調是市場劇烈波動所致。 圖／聯合報系資料照片
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