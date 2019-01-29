影／傳染病變型男正妹小鮮肉 全出自26歲她的繪筆

2019-01-29 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



流感是嘻哈反骨男、腸病毒是小可愛、新型A型流感是型男、登革熱變魔性正妹，傳染病擬人為疾管署臉書粉絲專頁吸超過2萬追蹤人數，讓疾病變身迷人反派角色，全出自於今年只有26歲的繪師羅培珊及圖靈公司11人團隊，預計未來還有8個新角色等待亮相。

衛生福利部疾病管制署1922防疫達人粉絲專頁從去年11月中旬開始推出疾病擬人企畫，引起廣大回響，今日特別邀請共同合作的繪師分享創作理念。羅培珊則提到，將無形的疾病轉化成人物角色相當困難，尤其每個角色從整體視覺設計，到細部服飾、特徵及文字說明等要和傳染病環環相扣。

羅培珊說，因為很多傳染病的症狀及特徵其實都很相近，所以在設計時花很多時間了解疾病，盡最大努力畫出疾病特色，讓民眾真正的認識傳染病，進而保護自己。「新A流」是她設計的第一隻傳染病，因為是禽類感染，所以設計鳥類面具，但發布後，發現網友還是會將新A流及流感混淆。

「我逼著自己畫出更多疾病細節。」羅培珊第二隻設計的是流感，這次她不僅在流感的左手印上ABC刺青，代表流感病毒三病毒型，脖子有「流感」二字刺青外，也刺著顯微鏡下流感病毒株的模樣，更讓他穿上印有流感疫苗圖樣的T恤。說到目前哪個角色是她最喜歡的？羅培珊毫不遲疑地認為就是「流感」。

另外，最令網友好奇的不外乎是以小孩形象出場的「腸病毒」性別，她也在今天公佈答案，原來是「性別不明」，因民眾最重視的孩子不論是小羅莉或小正太，都是高風險群，希望民眾跟隨自己的內心所重視，幫身旁的孩子留意腸病毒「小惡魔」。

疾病擬人系列中受男性粉絲愛戴的女性角色，羅培珊說，為營造正邪對立感，代表疾管署的白靜以明亮色調，相反的，代表疾病一方的登革熱，因為是藉由病媒蚊叮咬傳播，血腥、夏天出沒的她以暗黑豔辣大姊姊形象出現。