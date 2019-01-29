12歲童染H1N1流感併發腦炎 3天就過世

2019-01-29 15:38 中央社 台北29日電



疾管署今天公布，上週類流感就診人次破10萬，流感相關死亡病例新增6例，其中一名12歲女童感染後併發腦炎，發病3天就過世。目前流行的H1N1有較高風險致兒童併發腦炎，致死率較高。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報表示，上週（1月20日至1月26日）類流感門急診就診計10萬1809人次，較前一週上升7.1%。近4週社區流感病毒以A型為主，H1N1占6成，H3N2約4成。

郭宏偉說，上週新增55例流感併發重症病例，主要為A型流感，以H1N1為主，並以65歲以上（26例，佔47%）、50至64歲（15例，佔27%）兩年齡層占多數。

另新增6例經審查與流感相關死亡病例，疾管署防疫醫師林詠青表示，個案年齡介於12歲至84歲，其中4例有慢性病史。一名12歲個案為中部女童，沒有慢性病，也有施打疫苗，但因感染H1N1後併發腦炎，有全身抽搐、缺氧等症狀，就醫後入住加護病房但仍腦水腫、腦壓上升，發病僅短短3天就過世。

疾管署副署長羅一鈞表示，H1N1相較於其他流感病毒更容易讓小孩併發腦炎，近期在日本也有相關報導，小孩得了流感後有大叫、抽筋等腦炎症狀。因腦炎死亡率高，在中國大陸廣東、香港也有小孩嚴重腦炎致死病例。

羅一鈞說，本流感季已有3名因感染H1N1而導致重症死亡的兒童，包含去年10月一名8歲男童，發病後2天即死亡；去年11月一名2歲東部女童，發病4天後死亡以及今天公布的12歲中部女童。

國內自2018年10月1日起累計349例流感併發重症病例（以179例感染H1N1、149例感染H3N2為最多），為近5年同期新高，其中27例死亡（15例H1N1、12例H3N2）。

此外，羅一鈞也說，目前H1N1明顯流行，跟3年前造成流感大流行、急診壅塞慘況為同一病毒株，民眾不可小覷。根據疾管署推估，今年農曆春節除夕到初五急診類流感就診將達2.8萬至3.9萬人次。

春節期間全國22縣市（2月2日至2月10日）將有154家醫療機構（含76家重點醫院）開設類流感門診共1685診次。可先透過健保署網站（https://www.nhi.gov.tw）或下載「健保快易通APP」查詢鄰近有開診的院所及看診時段。

台灣急診醫學會秘書長薛承君表示，民眾如果春節期間因感染流感出現胸痛、喘、痰液愈來愈濃、呼吸困難、血壓低等，都是重症徵兆，要儘速到醫院急診就醫。但如果是不是上述症狀，只要到一般診所即可，以免造成急診壅塞。

此外，羅一鈞表示，國內還有約8.9萬劑公費流感疫苗，再次提醒符合接種條件的民眾把握機會儘速接種，以獲得保護力。