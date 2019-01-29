影／金車扶植原民樂音 歲末傳唱原鄉祝福

2019-01-29 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



一場由泰雅原住民小朋友演出的音樂會！金車文教基金會舉辦「山海迴響原音樂舞」，藉由扶植原鄉學校成果展演，支持學校長期以音樂教學陪伴孩子，讓觀眾能夠認識泰雅族人的生活與文化特色，透過傳統歌謠的演唱及樂器的呈現，欣賞泰雅樂音之美。

歲末年終之際，來自宜蘭南澳鄉碧候國小及大同鄉大同國小團隊，透過泰雅孩子嘹亮清脆的樂音，伴你洗去今年的疲憊，迎接豐盛的一年。

大同國小位於原住民偏遠地區，資源較為不足，為了落實教育部「一校一藝團、一人一樂器」政策，提供孩子們多元學習的機會，自民國95年成立管樂團開始訓練，97年訓練方式擴大為大同國小與各分校學生同時進行訓練。應因少子化趨勢，校方於民國100年轉型發展打擊樂，特別外聘黃靖茹老師為樂團指導，讓孩子有機會學習樂器，校園裡充滿樂音聲，提升兒童的表演能力與藝術欣賞能力，符合適性發展的教育目標。

碧候國小位於南澳鄉碧候村的泰雅部落，推展泰雅特色課程一直是歷屆校長的核心要務，碧候國小樂音社由前校長吳元和於民國101 年以「發揚傳統泰雅文化，以音樂豐富心靈」理念創辦，以兒童樂隊編制形式，融入泰雅傳統樂器，以及合唱古調歌謠等多元化音樂內容。在現任校長周菊芬大力支持、全體教職同仁協助與努力，及碧候村民家長的肯定鼓勵中，碧候國小樂音社更加茁壯，並將泰雅傳統樂音傳遍台灣。

碧候國小泰雅歌謠隊，在林濬宇老師無私奉獻下，開啟了碧候國小小朋友與生俱來嘹亮的歌喉。成軍不到一個月就參加比賽：在106學年度的鄉土歌謠比賽中獲得優等；107學年度的鄉土歌謠中獲得優等第一，得到了代表宜蘭縣參加全國決賽資格。