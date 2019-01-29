類流感就診人數逾10萬 12歲女童併發腦炎喪命

2019-01-29 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



流感疫情持續攀升，自去年10月1日起累計349例流感併發重症病例，創下五年新高，上周類流感就診人數超過10萬，新增55例流感併發重症病例、另新增6例經審查與流感相關死亡病例，其中年紀最小的死亡個案為一名12歲小女生，雖去年11月如期接種本季疫苗，但仍不幸因腦炎去世。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名12歲中部小女生，沒有任何慢性病史，1月中旬發病，出現發燒咳嗽等症狀，雖發病後馬上就到鄰近診所就醫，但僅被診斷是支氣管炎，三天後晚間突然抽搐、意識不清、且有缺氧狀況，緊急轉至大型醫院加護病房，仍回天乏術於次日死亡，死因為腦炎併發急重症。

本季流感疫情以H1N1病毒為主，較易讓小孩子引發腦炎，鄰近國家如日本、香港等地都陸續傳有孩子因得流感後，突然精神異常，莫名大叫情形， 目前國內已有三例幼兒學童死於H1N1重症合併腦炎，林詠青坦言，12歲確實在兒童腦炎個案中算年紀較大，但提醒家長，18歲以下的孩子感染流感併發腦炎機率都不小。

急診醫學會秘書長薛承君提醒，如有類流感症狀，出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，尤其出現肢體抽搐、意識不清，代表腦炎即將快速惡化，就應立即轉至醫學中心。大部分流感患者都屬輕症，可先至鄰近基層院所就診，避免於大醫院急診長時間候診增加感染其他傳染病風險。