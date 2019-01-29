蘇貞昌關注台灣燈會交通：別像公投，投個票要2、3小時

2019-01-29 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



台灣燈會邁入第30年，2月19日至3月3日將在屏東東港大鵬灣展出，預估將湧入800萬賞燈遊客，距燈會還有兩周，燈會交通和接駁問題將是成敗關鍵；行政院長蘇貞昌今天上午帶同交通部長林佳龍到大鵬灣視導燈會交通籌備進度，他說，大鵬灣是口袋地形，岀入受限，要注意瓶頸、人車動線分配要規畫好，事前做好演練，不要像公投2排隊伍，投個票要2、3小時」。

蘇貞昌上午結束屏東熱帶農業博覽會開幕活動後，帶同交通部長林佳龍和觀光局長周永暉到東港大鵬灣，蘇貞昌才聽完首頁就要求官員「把問題講出來」、「我和交通部長都在這，有什麼問題現在反映」，他說，之所以提前來看，是關心燈會的交通，包括交通動線、大小型車停車場等疏導配置，如果尚未到位，請交通部全力協助。

今年是台灣燈會首次在屏東舉行，蘇貞昌說，燈會的成功，除了主燈漂亮，園區佈置、其他燈具的美化和進出交通必須順暢；為避免接駁車輛過多造成管理及道路負擔，請交通部協調台鐵加開班次疏解人潮，並就改善交通瓶頸所需經費和人力、機具、技術全力協助，另屏東警力不足，燈會尖峰與離峰時期警力配置不同，也指示警政署支援沿線交管。