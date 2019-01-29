健康存摺成小五習作題目 三月底用手機掌握爸媽健康

2019-01-29 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



住在遠方的家人有沒有定期回診、乖乖領藥，是北漂遊子最掛心的事，幸好從今年三月起只需透過一支手機，下載「健康存摺」，就能掌握家人接種疫苗、健康檢查及領藥等健康資訊，「健康存摺」理念也將成為小五國語習作題目，讓孩子將健康管理新知帶回家。

健保署署長李伯璋表示，全民健保自民國84年開辦，全體國人就醫沒有經濟障礙，也是各國經常來台取經的對象。繼翰林版國小國語課本第十冊日前獲教育部國家教育研究院審定通過後，南一版也同樣在國語課本第九冊習作編入健保相關題材，從今年秋天，五年級學童便可以在國語課本及習作中，認識全民健保。

習作中關於「健康存摺」介紹將藉由生活週記形式，透過小朋友回到爺爺家，爸爸關心爺爺奶奶的血壓狀況，再由媽媽說明「健康存摺」的功能與優點，而且經由手機就能快速掌握自己的健康大小事。利用貼近學生的生活情境，讓孩子從小建立正確觀念，了解「健康存摺」的功能與優點，進而回去影響家人。

健保署醫管組專委林寶鳳說，健康存摺預計3月底推出親屬查詢新功能，不論親屬是否同住皆可查詢，若查詢對象為20歲以上，需以自然人憑證線上申請或臨櫃申請，授權後即可查詢；若是查詢對象是依附加保且未滿20歲的子女，不需授權，系統會直接將家長其中一方設定為「代管」，可直接查詢。