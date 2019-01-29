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恐怖A流感 3名重症幼兒學童死於腦炎

2019-01-29 14:06聯合報 記者李樹人╱即時報導

圖為衛服部疾病管制署設在桃園機場的發燒篩檢站。聯合報系資料照／記者陳嘉寧攝影
圖為衛服部疾病管制署設在桃園機場的發燒篩檢站。聯合報系資料照／記者陳嘉寧攝影
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流感病毒肆虐，上周類流感就診人數超過十萬，為今年新高，累積流感重症個案達349例，更是創下五年新高記錄，疾管署預估，下周過年期間類流感就醫人次將多達13萬，為了解決民眾就醫需求，春節連假九天，全國共有154家醫療院所開設類流感門診，連假不休診，專治流感病人。

值得注意的是的，這一波流感疫情以H1N1病毒為主，較易引發腦炎，迄今已有三例幼兒學童死於流感重症合併腦炎，疾管署不敢大意，提醒家長，孩子如有類流感症狀，且出現肢體抽搐、意識不清，就應立即轉至醫學中心。

疾管署疫情調查顯示，上周（1月20日至1月26日）門急診類流感人次突破十萬大關，達到10萬1809人次，為近五年來的次高，且新增55例流感併發重症病例，自2018年10月1日起累計349例流感併發重症病例，則是五年來新高紀錄。

羅一鈞指出，上周新增55例流感併發重症病例，均檢出A 型流感，以H1N1為主，65歲以上者有28例，50至64歲則有19例。另新增六例經審查與流感相關死亡病例，年齡介於12歲至84歲，其中四有慢性病史，五例感染H1N1、一例感染H3N2。

該名12歲死亡個案為中部小女生，原本身體健康，1月12日出現發燒咳嗽等症狀，21、21日才至附近診所就醫，22日晚間突然抽搐、意識不清、且有缺氧狀況，緊急轉至大型醫院加護病房，但仍不幸於隔天死亡，死因為腦炎併發急重症。

農曆春節長假將至，羅一鈞署推估，除夕至初五急診類流感就診將達2萬8000至3萬9000人次，與去年情況差不多，而過年當周門急診類流感患者就醫人次恐破13萬。

春節期間（2月2日至2月10日），如有流感症狀，該如何就醫？羅一鈞指出，在這段期間，全國共有154家醫療機構（含76家重點醫院）開設類流感門診，共有1685診次。

羅一鈞建議，一般流感症狀患者就醫前，可至健保署網站查詢，或下載「健保快易通APP」，就能得知居家附近開診的院所及看診時段，最好不要直接至大醫院急診，以免增加感染風險。

最近北半球溫帶地區國家流感活動度持續上升，日本、香港、中國大陸及新加坡等地疫情處高峰，日本疫情相對嚴重，羅一鈞提醒，至日本旅遊，一定要戴上口罩，攜帶乾洗手液，盡量少接觸門把及電車手環，才能降低感染機率。

類流感疫情春節
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