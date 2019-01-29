抗生素怎麼吃？ 這些重點如沒注意反而不舒服

2019-01-29 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



春節期間是感冒的高峰，但也是聚餐歡聚的時光，哪些食物不能夠跟抗生素一起吃，可能會有交互作用，藥劑師提請大家注意。

奇美醫學中心藥劑部臨床藥師黃郁棻表示，聚餐難免進食刺激性食物、飲品或酒精等，須注意可能與抗生素發生交互作用的情況。

例如服用奎諾酮類抗菌劑(quinolone)之類，如ciprofloxacin、levofloxacin及moxifloxacin或四環黴素類抗生素等藥物，應避免與制酸劑、牛奶或鐵劑併服，因二價、三價金屬會與上述抗生素螯合，減少抗生素吸收、降低療效。為避免交互作用，服用藥物搭配開水仍是較好的方式。

服用甲硝唑(metronidazole)或部分頭孢菌素抗生素，不建議與酒精同時使用，甚至服用甲硝唑(metronidazole)三天內皆不建議飲用酒精，因為會產生「戒酒樣症狀」(Disulfiram-like reaction)，就是有潮紅、流汗、噁心嘔吐、頭痛甚至低血壓危險的狀況。

服用环丙沙星(ciprofloxacin)抗生素治療期間應減少咖啡、茶類攝取量，因為會影響咖啡因代謝，對咖啡因敏感者易有心悸不適症狀。

服用采福適膜衣錠(linezolid)抗生素治療期間，應限制年菜中臘肉香腸、起士乳酪、紅酒、啤酒、巧克力的攝取，因上述食物富含酪胺酸，采福適膜衣錠(linezolid)會抑制酪胺酸代謝，造成病人有頭痛、血壓上升情形。

黃郁棻並提醒，過年期間若有清理出廢棄藥物，一般廢棄藥品可密封於夾鏈袋中(與泡過的茶葉、咖啡渣或衛生紙混合)，隨家庭垃圾丟棄。但抗生素、荷爾蒙、液體藥物、抗癌、免疫抑制劑與針具針頭，則需要帶到醫院或居家廢棄藥物檢收站回收。