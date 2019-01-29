憂鬱女病患近日暴增 精神科醫師：因為要過年了

2019-01-29 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



再幾天就是農曆春節，原本應該開開心心迎新年，精神科門診的患者卻比平常多。聯新國際醫療壢新醫院精神科主治醫師林博表示，過年前因為憂鬱和壓力到精神科求診大部分是婦女，而且主要原因就是因為過年。

林博指出，很多家庭過年，都是由婦女負責採買辦年貨、大掃除、準備年夜飯，還要張羅拜拜和注意各種習俗和禁忌，因此內心產生擔心害怕，原本就有自律神經失調的婦女，開始變成輕度憂鬱甚至是重度，「春節的年獸，對女性朋友來說，無疑變成是惡獸」。

林博表示，這種狀況幾乎年年上演，主要是因為華人社會對農曆過年相當重視，也有很多習俗儀式和規矩，加上傳統觀念「男主外，女主內」認為家務事就是女性的責任，婦女只好一肩扛起重擔，農曆過年變成是難以承受的重。

要改變這種惡性循環的狀況，林博提出「三項調整」：調整用藥、調整分工、調整心態。

他建議原本就有自律神經失調或憂鬱的人，應在過年前提早找精神科醫師討論調整藥物，像是血清素的使用或是劑量調整等，希望讓藥物能夠作用在病發前，不要等狀況不好再看醫生，病發或惡化之後再治療相對會比較困難。

第二是過年的家務要夫妻共同討論分工，不是把壓力和責任都放在女性身上，男性坐享其成。

林博說，目前社會大部分是雙薪家庭，女性要兼顧職場與家庭，光靠女性做家事並不公平，而且也可能做不好，再加上如果太太一旦病倒或累倒，反而會讓整個家庭被拖垮，更是弄巧成拙，得不償失。

第三是過年有很多習俗禁忌要遵守或擔心觸犯，這些背後都代表著恐懼、害怕跟詛咒，也就可能會產生自我罪惡感和壓力。因此建議「一皮天下無難事」，過年期間應盡量試著簡化不必要的習俗。雖然長輩還是可能會有要求，但是不要凡事要求完美，或事必躬親，應調整心態。

林博強調，過年是全家人團聚的歡樂時刻，如果將大部份時間、心力都投入在辦年貨、大掃除、拜年等事情，卻因此減少與子女相處的時間，或是因此夫妻吵架，這樣反而是倒因為果，顧此失彼。

另外，現在農曆春節有不少人選擇出國度假，拋開習俗的約束，增加家人相聚時刻，也可以留下美好回憶，不失為新的過年方式。

林博提醒家長，過年的壓力也可能加在孩子身上，影響親子關係。因為過年對母親的壓力最大，這壓力也可能造成過動兒與母親之間非常大的衝突，導致小孩子過年承受的壓力也很大。

林醫師呼籲民眾應多關注與正視這個議題，他特地錄製一段影片分享，希望大家一起抗拒年獸的壓力