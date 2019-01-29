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北醫研究：居家種闊葉盆栽可降PM2.5

2019-01-29 13:30中央社 台北29日電

北醫公衛學院最新研究發現，種植闊葉盆栽的家庭，空氣污染物中細懸浮微粒PM2.5濃度比沒有盆栽的家庭低，但夏季時臭氧濃度會較高。專家說，室內種盆栽應注意通風和減少照射陽光。

台北醫學大學公共衛生學院副教授莊校奇今天在記者會表示，此研究共觀察量測大台北地區60個家庭，其中30個家庭種植8到21盆栽不等，另外30個家庭則種植2盆以下或沒有盆栽。植栽種類以闊葉、半日照為多，有52.3%比例的家戶種植黃金葛，其次為虎尾蘭27.6%，另外也有15.7%種植常春藤。

研究發現，在室內擺放盆栽的家庭，空氣品質比一般家庭來得好。尤其在夏季，擺放盆栽的家庭所測到的PM2.5濃度為9.7微克/立方公尺，盆栽數少於2盆的家庭室內PM2.5濃度為14.5微克/立方公尺，兩者最高可相差1.29倍。該研究已刊登於國際知名期刊EnvironmentInternational。

過去已有研究指出，部分室內植栽可有效分解甲醛等揮發性有機化學物質；莊校奇說，此次研究所偵測的數據顯示，種有植物的家庭，對室內空氣品質有一定的幫助，過去也有研究指出，闊葉植物可改變空氣流速，讓懸浮微粒沉降在葉片上，如同自然的空氣清淨裝置。

不過，研究也發現，擺放盆栽的家庭，雖然PM2.5濃度較低，但一到夏天溫度飆至攝氏30度以上時，有盆栽的家庭，空氣中的異戊二烯與臭氧濃度也隨之攀升，夏季臭氧平均濃度達59.7ppb，沒有盆栽的家庭臭氧平均濃度為36.2ppb。

北醫公衛學院教授莊凱任說，主要因為異戊二烯與都市中常見廢氣會結合成臭氧，建議民眾種植盆栽要注意屋內的溫度及通風性。

衛生福利部雙和醫院胸腔內科主任李岡遠則說，PM2.5會危害人體健康，影響層面包括呼吸系統、心血管疾病，長期暴露於PM2.5的環境甚至會提高形成腫瘤的風險，在家中適當種植盆栽有益人體健康。

至於臭氧問題，李岡遠說，種植盆栽的家庭所產生的臭氧濃度仍在安全標準值範圍之內，但如果可以更聰明種植盆栽，對空氣品質的改善會更好，尤其對敏感性族群而言，更需留意空氣品質對肺部健康的影響。

李岡遠表示，由於臭氧產生主要是植物的芬多精經過光化反應後形成，因此夏季炎熱高溫時，要更留意通風狀況控制室溫，並減少照光，如此可避免臭氧產生。

莊校奇則說，很多人會在家裡使用空氣清淨機，但因機器清靜範圍有限且也有死角，建議可在居家角落放置闊葉、半日照植物，讓兩者互相搭配有更好的發揮。

其實，不僅植物芬多精透過光化反應會變成臭氧，包括影印機、印表機，也會產生臭氧。李岡遠表示，該研究也提醒大家正視臭氧問題，環境物質經過光化反應也會產生臭氧，民眾應思考如何控制。如現在許多建築採玻璃帷幕及落地窗的設計容易照光，民眾加強隔熱就能降低臭氧形成的機率。

此外，莊校奇研究也發現，暴露於環境中的細懸浮微粒（PM2.5）會導致短期記憶下降、引起大腦結構改變與腦部發炎反應。

PM2.5空氣品質北醫
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