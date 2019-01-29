胃口超好常覺得吃不飽 中醫師提醒要注意

2019-01-29 13:25 中央社 台中29日電



一名28歲女子常常剛吃完飯很快又肚子餓了，體重因而直線上升，中醫師林育誠今天提醒，冬天食慾增加很正常，但一年四季胃口都超好，就要注意是「胃熱型肥胖」。

林育誠指出，一名身高155公分、體重65.7公斤的女子常年飽受「容易飢餓」、便秘及肥胖之苦，前來門診求助中醫。

林育誠詢問得知患者常常覺得自己吃不飽，明明早餐已在家中吃了炒麵加蛋及咖啡，上班途中還買了漢堡、薯條及冰拿鐵，到公司後半小時就吃光，在吃午餐小火鍋前，還吃了零食，中午過後到下班前，又陸續吃了豆花、三明治、珍珠奶茶、豆乾、麻花捲，晚上回到家再吃媽媽煮的晚餐。

林育誠診斷患者是胃火亢盛的「胃熱型」肥胖，特徵是胃口超好、食量大、狼吞虎嚥、暴飲暴食，但吃完後很快就肚子餓，或者常常覺得吃不飽，平時喜食辛辣炸烤、油膩肥厚之物，如麻辣鍋、鹹酥雞、炸雞、肥肉等食物，因為體質偏燥熱，所以容易口渴、愛吃冰品等。

林育誠認為，當烤炸物越吃越多，胃火越大，就越容易飢餓，吃更多東西，這時候可以用中藥著名的「三黃」來清除人體的火氣，例如黃連、黃芩、大黃都可清熱瀉火，而大黃又可解便秘的問題。

在飲食方面，林育誠建議，除了必須減少食用烤、炸、辣等燥熱性食物（如雞排、鹹酥雞、麻辣火鍋、羊肉爐、薑母鴨等），以免胃火旺盛，使食慾亢進，同時可以放慢吃飯的速度，增加咀嚼的時間，胃口也會因此慢慢縮小，非正餐時間如果感覺飢餓，可以來杯熱的無糖豆漿或低脂奶，或者用蘋果、芭樂、番茄等墊肚子，增加飽足感，以免吃下一堆零食，事後追悔莫及。