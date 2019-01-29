顏面蜂窩組織炎竟是急性鼻竇炎引起 醫師籲小心感冒

2019-01-29 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



69歲林姓阿嬤因為中風、糖尿病長期臥床，日前她眼睛周圍、臉頰紅腫，就醫診斷為顏面蜂窩組織炎，返家服用抗生素，但症狀未見緩解，甚至紅腫蔓延，家屬將阿嬤轉到台中慈濟醫院。

醫師透過內視鏡發現病人鼻腔內化膿，懷疑臉部紅腫是鼻竇炎造成，住院進一步檢查。當時病人血液發炎指數很高，電腦斷層檢查證實眼眶與臉頰的蜂窩性組織炎是左側鼻竇急性鼻竇炎引起，進行「功能性鼻竇內視鏡手術」，清除鼻竇腔感染源，再施打抗生素，成功控制蜂窩性組織，並治好鼻竇炎。

台中慈濟醫院耳鼻喉科醫師林忠青表示，鼻竇炎大多是感冒引起，感冒病毒造成鼻腔黏膜腫脹，塞住鼻竇連結至鼻腔中間小隔腔，鼻竇續發性細菌感染就形成鼻竇炎。急性鼻竇炎一般用口服抗生素就可有效治療，但如果拖延，就可能變成慢性鼻竇炎。他說，如果病人抵抗力較低，讓黴菌進入鼻竇蔓延感染，也會形成慢性鼻竇炎。

林忠青從臨床經驗分析，慢性鼻竇炎如果只靠服藥，通常很難斷根，會反覆不斷發作，一不小心就會像上述病人一樣合併嚴重感染症狀。林建議，透過「功能性鼻竇內視鏡手術」手術，打通鼻竇連結至鼻腔的小隔腔，不但可清除蓄積膿液、黴菌等感染源，日後也可順利排出鼻竇產生液體，降低鼻竇炎復發機會。