穿我愛台鐵紅背心 遭台鐵產工批假改革

2019-01-29 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



台鐵普悠瑪翻覆事件過後，為凝聚向心力，台鐵局日前進行「我愛台鐵工作背心穿著相關事宜」會議，發起「我愛台鐵運動」，採購7千件印有「我愛台鐵、安全第一」字樣的紅色背心，要求台鐵局員工穿上。台鐵產業工會批評，「難道買了背心就可以改善行車安全問題嗎？」痛批假改革，應儘速補充人力、採購料、改善員工工作環境，才能提升運輸安全。

依據台鐵產工提供會議紀錄指出，為凝聚員工向心力，已取得社會大眾對台鐵局的信任，因此發起「我愛台鐵運動」，愛心背心採購數量共7千件，機務處1千8百件，運務處4千2百件，剩餘1千件由主秘裁示使用單位及人員，並請機務處及其他單位領用後，協助辦理預算調撥事宜，以利核銷作業。

台鐵產工指出，普悠瑪事件後，台鐵局的改善作為竟然是採買7000件「我愛台鐵，安全第一」背心，要求員工春節期間穿，難道買了背心就可以改善行車安全問題嗎？買7000件背心更印證了台鐵的作秀與官僚，車站員工連最基本的床墊都沒有，產工每次提出車站設施改善事項，鐵路局常常說預算不足，還有台鐵局最缺乏的列車的料，怎麼不是把心力花在這裡？