刮中就贏錢 台彩新款刮刮樂頭獎1000萬元

2019-01-29 12:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



台灣彩券今天推出全新首款「刮中就贏錢」的刮刮樂「$1,000萬大贏家」，顛覆傳統的獎金結構設計，只要中獎就贏錢，每張售價新台幣1000元，頭獎獎金1000萬元，讓彩迷有機會在農曆新春晉身千萬富翁。

同日上市還有三款應景又討喜的刮刮樂，包含中獎率100%、頭獎300萬元的「財神發紅包」、頭獎200萬元的「刮刮金樂透」以及採套票設計的「財神報到」。台彩表示，四款刮刮樂新品總獎項超過739萬個，總獎金逾36億元。

台彩指出，多元玩法與「即刮即樂」的產品特性，是刮刮樂吸引民眾的主因，彩迷們對於中獎體驗也各有不同的偏好，有的喜歡小試手氣，有的追求刮獎要有感，近幾年獎金結構以「刮中就贏錢」為設計的刮刮樂在國外相當盛行，台彩公司在農曆過年前推出首款只要「刮中就贏錢」的創新刮刮樂「$1,000萬大贏家」，每張售價1000元，頭獎1000萬元、二獎100萬元，獎金至少1200元，共有超過34萬個2000元（含）以上的獎項，總獎金超過14億元，總中獎率43.97%。