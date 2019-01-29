向下扎根 健康存摺等健保理念納小學國語教材

2019-01-29 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



爺爺常忘了量血壓、奶奶則是忘記回診時間，這該怎麼辦呢？國小國語教材越來越貼近日常生活，南一出版社在今年秋天小五學生的國語課本第九冊習作編入健保相關題材，提醒小朋友「健康存摺」的重要性，並多關心長輩健康。

健保署署長李伯璋指出，包括分級醫療、健康存摺等健康意識應該透過教育向下扎根。為此，健保署希望將健保理念納入國小國語教材，近年來，陸續邀約南一、康軒、翰林等出版社，撰寫教材。

翰林版國小國語課本第十冊日前獲教育部國家教育研究院審定通過後，南一版教材則在國語課本第九冊的習作編入健保相關題材，今年秋天升上國小五年級的學童就能了解全民健保的核心價值。

在課文中，爺爺、奶奶分別講述自己就醫困境，常忘測量血壓，或是忘了回診時間，媽媽則提及健康存摺的重要性，只要使用健康存摺，就會提醒回診時間，並記錄每一次血壓測量資料。

李伯璋指出，從108學年度、今年秋天起，健保題材納入國語教科書，五年級學童便可以在國語課本及習作中，認識全民健保，從小向下扎根，影響非常深遠。

南一出版公司表示，在國小五年級上學期國語習作改版過程中，第一課開宗明義介紹全民健保的意義，讓小朋友明瞭健保是收集眾人應繳的保費，提供生病的人各種醫療服務，應該珍惜健保資源。