春節前一周菜多肉便宜 缺蛋果貴魚平穩

2019-01-29 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



今年蔬果產量爆量，春節前一周，蔬菜供應正常、價格仍在低檔、水果出現春節行情。畜禽方面，豬肉因為非洲豬瘟疑慮 ，國內豬肉消費信心薄弱，每公斤平均批發價在70元徘徊，雞蛋仍缺貨中；此外漁產部分，春節應景漁獲水產部分約漲5％至15%，業界推估還在合理範圍。

根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜每公斤平均批發價24元，品質最好的高麗菜（上價），每公斤平均批發價20元、大白菜20元、小白菜17元、青江菜28元、菠菜20元、Ａ菜12元；但品質略差的（下價）都在10元以下。

在新北市的零售傳統市場還未出現春節採買人潮，葉菜類三把50元，苦瓜一斤50元、小黃瓜一斤65元、番茄一斤35元、白花椰菜一顆35元、高麗菜一斤25元，物美價廉。

春節應景水果北農每公斤平均批發價52.6元，品質最好的冬季水果蜜棗每公斤平均批發價100元（上價）、草莓166、釋迦124、小番茄55、椪柑45、茂谷柑56、蓮霧108、哈密瓜106元。傳統市場內一般蜜棗一斤40至60左右；禮盒20粒裝的可賣到1200元；頂級蓮霧禮盒7個裝可賣到1600元、椪柑零售一斤25元。

此外，今年豬肉因為消費者對於非洲豬瘟疫情有疑慮，消費衰退，但供應量充足；農委會畜牧處副處長王忠恕表示，節前一周，今天起平均每天供應毛豬3.2萬頭，節前三天最高量可達4萬頭，豬價可維持69元至72元，與去年價格相當；指標性禽肉紅羽土雞每台斤平均批發價39至42元，本週可供應220萬隻，較平常日增加約15%。

王忠恕表示，雞蛋部分，每日少100萬顆，若以產蛋率70%到75%計算，至少缺120到125萬隻雞，蛋價今天回跌2元為32.5元，可維持至過年開紅盤前，推估整體候補母雞接續補足缺口至少要半年，要等到今年3至4月，雞蛋供應才會平穩；今日傳統市場零售蛋價為46元，供貨不多，因此消費熱絡，蛋商公會理事長高傳膜表示，現階段市場上缺蛋嚴重，但推估到今年清明節過後，雞蛋就可逐漸恢復穩定供應。

至於漁獲方面，傳統市場零售白蝦一斤180元、象徵年年有餘、昌盛興旺的白鯧魚一尾600公克大小約800元、軟絲一斤240元、花枝220元，價格還算穩定。