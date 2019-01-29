失智者用路能力調查 曾迷路者事故風險高

2019-01-29 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部運輸研究所首度公布對失智症患者的用路能力調查，相較一般高齡者，失智者騎車時會忘記兩段式左轉、在路上突然不知道接下來怎麼走、迷路無法求助等。且統計發現失智者若曾迷路，發生事故機率比未曾迷路的患者高2.7倍，顯示可作風險評估指標。運研所建議家屬定期觀察，長輩一旦出現相關障礙，應盡速轉介醫師或監理單位評估駕駛能力。

交通部公路總局前年7月實施滿75歲的民眾要通過體格及認知測驗才能更新短期駕照，統計至去年底為止，監理單位共寄發12萬7645張換照通知書，有五成七的人完成換照。醫院轉述，認知測驗通過率有九成。

運研所調查，失智者在晚上、雨天、行駛蜿蜒山路及不熟悉道路時，特別容易遇到困難。此外，失智者會忘記繫安全帶、忘記道路速限、忘記打方向燈，一般高齡者也有類似現象，應與日常習慣有部分關聯。另外，失智者與一般高齡者搭公車時，都容易忘記要在哪一站下車、害怕坐過站，顯示公車到站資訊服務可更明確。

但失智者騎機車時，忘記兩段式左轉的情形比一般高齡者顯著，許多失智者甚至不知道何謂兩段式左轉；騎車轉彎時，也常沒打方向燈、未注意後方來車。

運研所表示，失智者與一般高齡者騎腳踏車時，容易不自覺騎在逆向車道上，若腳踏車未裝發亮的警示燈等物，又常在清晨光線較差的時段出門，用路安全堪憂。

以步行而言，失智者很容易忘記還剩幾秒可過馬路，導致困於馬路中央，也會忘記確認有無其他來車，就直接穿越馬路，尤其難以估計騎在人行道上的腳踏車、機車速度。

跟一般高齡者相比，失智者在路途中容易忘記接下來怎麼走、忘記路邊標誌意義，迷路時也不懂如何問路或打電話回家。