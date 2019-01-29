盆栽可改善室內空氣品質 北醫研究：PM2.5濃度差1.49倍

2019-01-29 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



許多人會在家中種植盆栽盼改善空氣品質，這確實有效。台北醫學大學公共衛生學院研究顯示，種植盆栽的家庭，空氣的細懸浮微粒PM2.5的濃度比沒種盆栽的家庭低，兩者最高相差1.49倍，相關成果已刊登於國際知名期刊《Environment International》。

台北醫學大學公共衛生學院教授莊凱任、副教授莊校奇等人找來60個家庭進行研究，其中30個家庭在家種植8至21盆的黃金葛或虎尾蘭，另30個家庭種植2盆以下或未種植盆栽，後者種植的植物類別就不太一定。研究團隊觀察監測兩組家庭的空氣品質。

結果發現，兩組家庭內所測得的PM2.5濃度平均相差1.29倍，夏季時更可差到1.49倍，擺放8盆以上盆栽的家庭平均濃度為9.7（微克/立方公尺），擺放盆栽少於2盆的家庭則為14.5（微克/立方公尺）。這顯示植物猶如自然的空氣清淨裝置，可過濾PM2.5。

不過室內溫度過高或通風不佳時，空氣品質也會打折扣。上述研究看見，氣溫達攝氏30度以上時，盆栽種得多的家庭臭氧平均濃度達59.7ppb，而沒有盆栽的家庭較低、為36.2ppb；不過兩個數值都在安全標準值範圍（70ppb）之內。莊校奇解釋，這是因為植物行光合作用時會產生芬多精，芬多精會經過光化反應，與空氣中其他氣體有機物反應形成臭氧。

那麼，該怎麼種才能達到最好的效果？莊校奇建議，台灣夏季氣溫多在攝氏30度以上，難讓植物維持在較低溫度的環境，不過像是黃金葛、虎尾蘭等植物只需要「半日照」，給它們曬半天太陽，另外半天則用窗簾或其他隔熱方法減少它們的陽光照射，就能有效降低盆栽產生的臭氧。

另外，空氣清淨機搭配盆栽種植效果最佳，因為空氣清淨機的氣流難到達建築內的每個角落，這時擺放在角落的盆栽就能起作用，相輔相成淨化室內空氣。

長期暴露於空汙帶來的危害甚鉅，莊校奇近期另篇動物實驗，讓成年大鼠暴露在大台北地區的空氣中，其PM1濃度約為16.3（微克/立方公尺）。結果發現，暴露3個月的大鼠短期記憶下降，暴露3到6個月的大鼠的腦部體積增加、腦水腫風險上升。這個結果反映，空汙會提升腦部氧化壓力與發炎反應，恐增加神經退化疾病風險。

莊校奇說，政府應致力在法規與政策面管制汙染源，民眾則應注意每天的空氣品質資訊，空氣不好時減少外出時間，外出時配戴口罩隔絕能隔絕的髒汙。