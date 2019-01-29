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熱帶農業博會開幕！27主題區讓你盡興玩

2019-01-29 11:11聯合報 記者江國豪╱即時報導

「2019屏東熱帶農業博覽會」今天正式開幕，30公頃園區內共規劃27個主題區，包括3D島田彩繪、地景藝術，還有農業體驗館可以體會ＤＩＹ活動，熱帶農業博覽會這次結合生態、生產、生活，除了讓民眾寒假出遊玩樂，同時展現屏東農業軟實力。

行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、屏東縣長潘孟安等出席上午開幕式活動。蘇貞昌說，最好的農產品屏東出產非常多，藉由熱帶博覽會讓國內外朋友看到屏東蔬果。這回假期屏東活動多，不只熱帶農業博覽會，另外還有第一次在屏東，第一次在國家公園舉辦，第一地有海灣的灣區的台灣燈會，民眾可以白天看熱博晚上看燈會，過年假期來到屏東絕對物超所值。

陳吉仲說熱博在屏東能成功包含，春天不下雨的「天時」 、南臺灣獨有的熱帶農業生產區「地利」、所有屏東鄉親很熱情「人和」，這次農業博覽會，還包含智慧農業、水產養殖，不只農業生產還有在地文化與最新科技，是連教課書都看不到

「民眾來屏東，至少規劃五個太陽四個月亮」潘孟安表示，30公頃的園區至少要花兩天才能深度探訪，還能到其他鄉鎮深度旅遊，這回除了農業科技的主場館以外也增加了觀賞魚和蘭花生產基地等，都展現屏東農業軟實力，而每年彩繪稻田因不同圖騰創造話題，從第一年的「素還真」有130多萬人參觀、第二年「惡靈古堡」達155萬人次、第三年「Hello Kitty」有180萬人參觀，希望今年能突破190萬人次。

今年適逢台灣燈會在屏東，因此主題園區也從去年18主題過大為27主題區，從農、漁、牧、休閒光產業大匯集，從29日一直到2月27日為止。

「2019屏東熱帶農業博覽會」正式開幕，27主題區農、漁、牧、休閒光產業大匯集，...
「2019屏東熱帶農業博覽會」正式開幕，27主題區農、漁、牧、休閒光產業大匯集，從29日到2月27日為止。記者江國豪／攝影
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「2019屏東熱帶農業博覽會」正式開幕，27主題區農、漁、牧、休閒光產業大匯集，...
「2019屏東熱帶農業博覽會」正式開幕，27主題區農、漁、牧、休閒光產業大匯集，從29日到2月27日為止。記者江國豪／攝影
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「2019屏東熱帶農業博覽會」正式開幕，27主題區農、漁、牧、休閒光產業大匯集，...
「2019屏東熱帶農業博覽會」正式開幕，27主題區農、漁、牧、休閒光產業大匯集，從29日到2月27日為止。記者江國豪／攝影
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「2019屏東熱帶農業博覽會」正式開幕，27主題區農、漁、牧、休閒光產業大匯集，...
「2019屏東熱帶農業博覽會」正式開幕，27主題區農、漁、牧、休閒光產業大匯集，從29日到2月27日為止。記者江國豪／攝影
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台灣燈會潘孟安陳吉仲
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